Regionen overtræder behandlingsgaranti - ledige tider i efteråret

Fire ugers svartid fra visitation

Efter at have fået den først mulige dato fra det offentlige, undersøgte Jens Henrik Thulesen Dahl. muligheden for at blive behandlet på et privathospital. Her fik han at vide, at svartiden på hans henvendelse var fire uger.

- Det er jo lidt absurd, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

- Det er jo ikke fordi, at jeg ikke har forståelse for, at man er presset i sundhedsvæsenet, og at der er nogle pukler, man skal afvikle. Det jeg synes er værst, er, at det ikke er åbent og tydeligt, hvordan forholdene nu er.