Fynboerne vil have salt og meget af det: - To store pølsemix med det hele, tak

Og frokostmenuen har intet at gøre med et særligt behov for salt i dag, den 1. januar, som det er for så mange andre af kioskens kunder.

- Jeg er kommet her i 40 år, og jeg er til hotdog året rundt, så det er jo bare en almindelig frokost for mig. At der så er lidt salt i den, det hjælper jo lidt, men det er ikke, fordi jeg har det store behov for salt i dag, smågriner Henrik Poulsen.

Og hvis andre skulle have lyst til at skifte de salte frites eller burgere ud med en hotdog, så har Henrik Poulsen et godt råd fra en erfaren mand.

- Den første hotdog er god – helt fra mål til venstre vinge - men man skal aldrig spise to hotdogs. Toeren er jo også altid udfordringen i film, og sådan er det også med hotdogs, siger Henrik Poulsen med et lille grin, inden den sidste tår af kakaomælken drikkes.