Fyret GOG-træner: - Jeg vidste godt, det var en del af gamet

Beskeden blev overleveret i hjemmet på Sjælland omkring middagstid af GOG's direktør Kasper Jørgensen.

Ian Marko Fog skal ikke længere stå i spidsen for GOG's håndboldherrer.

Til TV 2 Fyn sætter den nu fyrede træner ord på samarbejdets ophør, der varede to måneder:

- Vi har haft enormt mange folk ude, og det har været svært at få sammensat nogle gode træninger med de skavanker, der har været, og det føler jeg har været en medvirkende årsag til, at vi ikke har ramt vores spil.

GOG fortalte torsdag middag i en pressemeddelelse, at årsagen, til at man havde valgt at afslutte samarbejdet, skyldes uenighed om den sportslige retning, og ønsket om en anderledes struktur på hverdagen i klubben.

Hvad det præcist bunder i er uklart. Men Ian Marko Fog fortæller, at det har været svært at få indført sine taktiske dessiner til holdet i træningerne.

- Den første træning, jeg starter, er der fire mand ude, og det har været en udfordring, som jeg ikke har tacklet, som jeg gerne ville, siger han og uddyber om skadesdialogen med ledelsen i GOG:

- Der, hvor vi er uenig, er, at i GOG vil man ikke have fokus på skader, fordi der også er dygtige unge mennesker. Men jeg synes, det er en udfordring, at der har været en del ude, og jeg har haft svært ved at sætte mit præg på træningerne, forklarer han og peger samtidig på, at han har skulle lære at jonglere to kampe om ugen, hvilket ikke giver meget tid til at træne holdet.

Ingen "hard feelings"

Ansættelsen af Ian Marko Fog fik flere til at spærre øjnene op. Blandet andet kom det bag på TV 2 Sports håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen.

- Jeg synes, det er overraskende. Han var ikke på min liste over mulige trænere i GOG, sagde han umiddelbart efter ansættelsen til TV 2.

På spørgsmålet om omverdenens overraskelse har haft betydning for, at Ian Marko Fogs ansvar for GOG blev så kortvarigt, som tilfældet er, svarer han:

- Det er klart, at når man kommer fra en direktørstilling til et trænerjob, så er der folk, der stiller spørgsmål, og når man taber en hjemmekamp til Ribe, så giver det uro. Jeg vidste godt, det var en del af gamet, at jeg kunne ryge hurtigt, siger han.

Selvom det blev et kort ophold i det sydfynske, så er det ikke en bitter Ian Marko Fog, der reflekterer over fyringen.

- Der er ikke nogen hard feelings, sådan er sporten. Jeg nåede at få en titel (Super Cuppen, red.) og spille Champions League, og så er jeg ked af, at jeg ikke kunne løse denne her udfordring med de folk, der var ude.

Hvad skal der ske nu?

- Nu har jeg kørt på lidt "overload" det seneste stykke tid, så nu skal jeg slappe af.