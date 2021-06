Musikken stopper: Legendarisk spillested solgt - bliver nu til sushirestaurant

Det bekræfter Claus Holmkvist og den nye ejer, Carsten Rasmussen, over for TV 2 Fyn.

- Det er vemodigt, at det ikke længere skal være spillested, men vi har haft det til salg længe. Vi har også bortforpagtet det et par gange, og det er ikke lykkes os at finde nogen, der vil køre det videre i den samme ånd, siger Claus Holmkvist.

Salget betyder, at musikforeningen Giant Steps skal finde nye lokaler til at afvikle de 21 koncerter, der var planlagt i løbet af efteråret. Også foreningen "Folk for Folk" skal ud at finde nye lokaler, da de også holdt til hos Arne B.

Farvel igen, igen