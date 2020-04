Skarøfestivalen udskydes: - Det betyder, at den kan overleve

Corona-krisen aflyser og udskyder arrangementer og festivaler på stribe.

Også Skarøfestivalen er ramt, og onsdag har holdet bag festivalen meldt ud, at den udskydes til august 2021.

Ifølge en af arrangørerne er det dog en positiv nyhed.

- Det betyder, at den kan overleve. Man kunne godt tro, at en festival bare er fire glade sommerdage, men når man som os driver en iværksættervirksomhed, der arrangerer festivalen, så fylder det meget hele året igennem. Der ligger meget arbejde forud for sådan en festival. En aflysning ville have betydet, at den ikke kunne bestå, fortæller Lasse Bekker til TV 2/Fyn.

Udskydelsen af den lille ø-festival kan ifølge Lasse Bekker kun lade sig gøre, fordi alle kunstnerne var indstillet på, at det skulle løses.

- Det er en fordel ved at være en lille festival. Det kunne ikke lade sig gøre på Roskilde Festival. Men det er et stort arbejde, for der er meget, der skal gå op. Men der er også mange, der gerne vil have det til at gå op. Det er derfor, det kan lykkes, siger han.

Positiv modtagelse

Udover velvilje og samarbejdsånd fra musikernes side er festivalens fremtid også afhængig af, at de festivaldeltagere, der har købt billet til årets festival, ikke skal have pengene tilbage. Festivalen holder sig til den aftale, der er indgået ved købet, og derfor kan billetterne ikke refunderes.

- En refundering vil uden nogen tvivl lukke og slukke festivalen, skriver Skarøfestivalen således på sin facebookside.

Men sådan ser det heldigvis langt fra ud til at ende.

En time efter udmeldingen fra festivalen kan Lasse Bekker berette om, at det strømmer ind med positive tilkendegivelser.

- Det er ret opløftende, at man kan stå i en krisesituation og så møde så mange søde mennesker, siger han.

Ifølge Lasse Bekker lader det til, at de fleste billetkøbere har mulighed for at deltage på den nye dato i august næste år.

- Jeg har talt med en enkelt, som skal holde sit bryllup på den nye dato. Ellers er alle super glade, siger han.

Folkene bag vil nu arbejde med at gøre festivalen endnu bedre næste år.

- Vi plejer at have en filosofi om, at vi ikke skal være større, men vi skal altid være bedre. Nu har vi et helt års forspring til at forfine nogle af de ting, der ligger i festivalen.

Samme program

Velviljen og det store arbejde har betydet, at der nærmest ingen ændringer er i programmet, selv om festivalen er rykket et helt år frem.

- Wafande indstiller sin karriere i år. Så han er ikke aktiv musiker i 2021. Den kunne ikke lade sig gøre, siger Lasse Bekker.

Han kan desuden fortælle om et lokalt band, der ikke kunne få praktikken til at gå op.

I 2021 kan LOC, Johnny Madsen, Claus Hempler og mange andre opleves på SkarøFestivalen.

Festivalen vil blive afholdt 4.-7. august 2021.