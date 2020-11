GOG-spiller blev testet positiv - nu er modspilleren også smittet

Lemvig-Thyborøn havde lørdag besøg af GOG, og efterfølgende blev GOG-spilleren Emil Madsen testet positiv for coronsvirus.

Nordvestjyderne tager onsdag aften imod KIF Kolding i herreligaen, men begge hold har uden held forsøgt at få kampen udskudt.

Læs også GOG melder afbud til europæisk udekamp efter smittetilfælde

- Vi har gjort, hvad der står i vores magt for, at vi kunne få flyttet kampen. Vi kan ikke gøre mere. Begge klubber har været helt enige om, at kampen skulle flyttes, men det har Dansk Håndbold Forbund (DHF) sagt nej til, siger Flemming Nielsen, der er direktør i Lemvig-Thyborøn Håndbold, til TV 2 Sport.

Tirsdag fik alle spillere i Lemvig-Thyborøn negative testsvar.

Testet positiv efter negativt svar

Efterfølgende fik Mark Nikolajsen, der havde spillet direkte over for Emil Madsen, symptomer på coronavirus, og han fik derfor foretaget en quicktest onsdag formiddag. Her var svaret positiv, fortæller Flemming Nielsen.

Det er selvfølgelig på ingen måde givet, at Emil Madsen har smittet Mark Nikolajsen.

Men det ændrer ikke på, at kampen skal afvikles som planlagt.

Klubberne har sammen med DHF vedtaget en række coronaprotokoller, hvor en klub skal rammes af fem tilfælde af coronasmitte, før en aflysning er mulig.

Læs også To GOG-spillere ramt af coronavirus

- Den smittede glider selvfølgelig ud af truppen, går i isolation og gør de ting, man skal. De andre er testet negativ, siger turneringschef i DHF, Frank Smith, til TV 2 Sport.

- Vi har haft mange tilfælde, hvor nogle hold har spillet mod andre, der blev testet positiv, men hvor ingen andre spillere blev smittet. Vi har endnu ikke haft et helt klart og dokumenteret tilfælde, hvor en spiller er blevet smittet under en kamp.

Frank Smith henviser desuden til, at holdkammerater ikke regnes for nære kontakter, sådan som det også er gældende i den øvrige del af den professionelle sportsverden i Danmark.

Derfor skal Lemvig-Thyborøn altså op mod KIF Kolding onsdag aften, og selvom der nu er et tilfælde af coronavirus, bliver resten af truppen ikke quicktestet.

- Vi følger de protokoller, det er. Men vi stiller ikke op med spillere, der har symptomer, siger Flemming Nielsen.

Kampen mellem Lemvig-Thyborøn og KIF Kolding spilles klokken 18.30 og kan ses på TV 2 Sport.