Datter opfinder samtaleboks, så hun kan tale med sin mor på plejehjem

Coronavirussen har ført mange uventede udfordringer i dagligdagen med sig. En af dem er, hvordan man kan holde kontakten med et familiemedlem på plejehjem, når et fysisk besøg er udelukket.

Det fik civilingeniør Ulla Thomsen til at gå i tænkeboks, fordi hun gerne vil kunne besøge sin mor under coronakrisen, selvom moren bor på plejehjem.

Turen i tænkeboks har resulteret i en coronavenlig fysisk samtaleboks bestående af plexiglas med indbygget ventilation, der nu er blevet en del af morens plejehjem, Tornbjerg Friplejehjem i Odense. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ingen fysisk kontakt

Samtaleboksen fungerer ved, at beboere og besøgende går ind fra hver sin indgang til det samme rum og forbliver adskilt af en klar væg af plexiglas, der sikrer to meters afstand mellem beboer og besøgende.

- Det er rigtigt, at man ikke kommer til at holde sin gamle mor eller gamle far i hånden. Men det er et godt stykke derhenad, siger Ulla Thomsen til TV 2.

I samtaleboksen er der indbygget et ventilationsanlæg, hvorfra der blæser en filtreret luftstrøm forbi næsen på hver person.

Dermed udsætter de ikke hinanden for smitte trods hullerne i plexiglasset.

Rykker en grænse

I en tid hvor fysisk afstand er et alment krav, vil hun med samtaleboksen være med til at "rykke grænsen for plejehjemmet", så beboerne igen kan få besøg inden for ydermurerne.

- Jeg synes, det er meget dramatisk for de ældre at skulle sidde alene. Især for dem, hvis sidste tid bliver alene, siger Ulla Thomsen.

Sådan behøver det ikke at være, siger hun.

Samtaleboksen på Tornbjerg Friplejehjem er blevet taget flittigt i brug Foto: Privat

Der gik en måned fra idé til færdig samtaleboks på Tornbjerg Friplejehjem. Nu er den taget i brug og har kastet positive reaktioner af sig fra både beboere, personale og besøgende - inklusiv hendes mor.

- Min mor er glad for den, men hun synes, den larmer for meget, siger Ulla Thomsen og tilføjer, at hun "laver en opgradering".

Idé til fri afbenyttelse

Ulla Thomsen har ikke selv en interesse i at udvide konceptet udover de to løsninger, hun nu arbejder på. Derefter vil hun gerne give idéen videre.

- Jeg håber, at jeg kan vise, hvordan man kan løse det her, siger hun.

Den første - og indtil videre eneste - samtaleboks på Tornbjerg Friplejehjem har kostet 10.000 kroner. Den næste skal koste 5000 kroner, oplyser Ulla Thomsen.