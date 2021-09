Må man træne i sports-bh? - Man kan som mand godt blive distraheret

29-årige Verena Lechner, der er medlem af Fitness World, forstår SDU Fitness' ræsonnement om at vise hensyn, men et forbud bør ikke være vejen.

- Jeg synes også, at der skal være plads til alle, men jeg føler bare ikke, at det retfærdiggør et sådant forbud, siger hun.

Regler for påklædning

Både SATS og Fitness World har officielle retningslinjer for, hvilken påklædning deres medlemmer må have på, når de træner i centrene.

- Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lignende, skal beklædningen dække brystkassen, står der på Fitness Worlds hjemmeside.

Af SATS' sikkerheds- og ordensreglement fremgår det, at:

- Ingen må handle eller optræde på en måde, der kan opfattes som krænkende eller respektløs af andre i vores lokaler. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog, påklædning og andre udtryksformer.

I et uddybende svar til TV 2 skriver Nordic Head of Communication & PR Julie Tellugen Hæhre, at "SATS aldrig har har oplevet, at medlemmernes påklædning har været en udfordring for deres centre".

Fitness World er ikke vendt tilbage på TV 2's henvendelse om en uddybende kommentar om reglerne for påklædning.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i SDU Fitness

Retningslinjerne i SDU Fitness har ifølge Jyllands-Posten resulteret i en underskriftindsamling mod forbuddet med 320 underskrifter.

Victor Immanuel Bjerre, som er formand for bestyrelsen i SDU Fitness, fortæller til Jyllands-Posten, at der snarest vil blive holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde om reglerne. Han er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelse.

Til DR oplyser Victor Immanuel Bjerre, at forbuddet mod sports-bh'er stammer fra foreningens grundlæggelse i 2013.

SDU har sendt en skriftlig kommentar fra konstitueret rektor på universitet, Ole Skøtt.

- Jeg vil gerne understrege, at SDU ikke har regler for påklædning, og at vi også stiller os undrende over denne beslutning, som medlemmerne af SDU Fitness har taget. SDU Fitness er en selvstændig forening, der selv formulerer sine regler, lyder det.