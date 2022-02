Nu begynder de danske åer at give problemer

Problemet opstår, når der har været megen nedbør hen over længere tid, så jorden er blevet mættet med vand.

Når vandet ikke kan trænge ned i jorden, begynder det at løbe på overfladen.

I Danmark afvandes landjorden blandt andet af de store åer, og når jorden er mættet, stiger presset på åerne.

Gudenåen afvander for eksempel 10 procent af hele Jylland.

Bare en ekstra millimeter regn over Gudenåens opland svarer til 2,5 milliarder ekstra liter vand, der skal ud gennem åen. Omregnet til svømmebassiner er det vand nok til 1000 olympiske af slagsen.

Og Gudenåen er også et af de steder, hvor der er begyndt at stå vand op. Ved Svostrup Kro ved Silkeborg er ejerne ved at tage deres forholdsregler.