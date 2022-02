Strynø kan blive Årets Ø: - Vi er 18 nationaliteter

Et fællesskab der er arvet over tid

For at blive valgt som Årets Ø skal man først indstille og motivere sig selv. Og her er Strynøs specielle fællesskab, som således er arvet over tid, den vigtige pointe.

Fællesskabet betyder nemlig ikke kun, at øen byder på en skole, en vuggestue, en børnehave og en købmand.

Skolen huser også øens kulturhus, hvor succesforfatteren Kim Leine en af de nærmeste dage kommer forbi og holder foredrag.

Men sådan et forfatterbesøg er ikke kun til glæde for de fastboende. 30-40 af øens ejendomme er fritidshuse og ejerne af dem er selvfølgelig også en aktiv del af den fortsatte historie om samhørighed.

- De deltager i fællesskabet. Der er en, der laver piber og en, der har et jazz-orkester, fortæller Kirsten Havemann.

Prøveophold tilbydes

Kirsten Havemann er pensioneret læge, men er med i øens akut-gruppe. I alt er der 22 foreninger på øen - blandt andet foreningen Livstræet, som har aner tilbage til 1960'erne.

Livstræet arbejder med bosætning og ejer et hus, som lejes ud til personer eller familier, som gerne vil prøve at bo på øen i tre, seks eller måske 12 måneder.

Livstræet arbejder desuden på, at få bygget tre boliger, som ligeledes skal kunne lejes af interesserede og potentielle strynboere.

- Mange vil gerne prøve at bo her, før de tager den endelige beslutning. I øjeblikket har vi fem-seks familier på venteliste til at flytte til øen, fortæller Kirsten Havemann og tilføjer at to englændere for nylig har købt et af de huse, der er til salg på øen.

I alt er tre øer i finalen om at bliver Årets Ø. Komitéen bag kåringen var mandag på besøg på Strynø. Den 28. marts kigger komitéen nærmere på de to øvrige finalister; Femø og Fejø.