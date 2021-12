Ny finanslov sikrer mere gratis tandpleje og penge til fødselsområdet

Færre børn i de yngste klasser

Traditionen tro, og ganske som finansministeren siger det, bærer finansloven præg af de krav, som støttepartierne for uger tilbage gik til de indledende forhandlinger med.

På SF's ønskeseddel stod blandt andet mindre skoleklasser og en tryg fødsel for alle. De havde helst set, at loftet for skoleklasser, der i dag er på 28 elever, kom ned på 24 for alle årgange. I stedet er det endt på 26 for de mindste klasser, hvilket partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) er både glad for og stolt af:

- Det er børnenes finanslov, siger hun og tilføjer, at det næsten er 30 år siden, at klasseloftet sidst blev sænket.

Gratis tandlæge op til 21 år

Enhedslisten gik til forhandlingerne med et krav om at udvide den kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at dække de 18-25-årige, men må altså nøjes med de unge op til 21 år.

Det er partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, "meget, meget stolt over", siger hun.

Samtidig fremhæver hun også fødselsområdet som et punkt, de i Enhedslisten er glade for at være med til at løfte.

Vil bekæmpe trivselskrise

De radikale havde særligt grønne initiativer på listen, da de indledte finanslovsforhandlingerne, og mange af dem blev altså allerede opfyldt med delaftalen lørdag. Men partiet havde også et ønske om at styrke læreruddannelse og fritidspædagogik, og her er altså fundet penge til begge poster.

- Vi sætter penge af til de steder, vores børn kommer efter skole. Det er en af måderne at bekæmpe den trivselskrise, vi har, siger Sofie Carsten Nielsen.

Samtidig er den radikale leder glad for, at håndværkerfradraget afskaffes, så man stopper med at kaste brænde på et bål, der allerede står i flammer.