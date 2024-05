Ingen af lægerne kunne svare på hendes spørgsmål, da hun fik sin nyfødte datter i armene

- Mollys misdannelse er et brok gennem kraniet. Tilstanden kan være ret alvorlig og medføre fysiske og psykiske handicaps, som kræver mange operationer i børnenes opvækst, fortæller han og forklarer:

- På grund af fosterdiagnostik er der kun få børn, som bliver født med denne misdannelse, da man ofte vurderer, at der er grundlag for provokeret abort.

I lægernes konklusion hæftede Sofie Bregnhøj Suhr sig ved, at Mollys hjerne trods misdannelsen i kraniet faktisk så ud til ikke at have taget skade. Alligevel var det svært for hende ikke at føle sig ulykkelig.

- Jeg synes, det var så synd for Molly. Mit hjerte var knust over, at hun kom til verden med de forudsætninger. Det var var ekstremt uretfærdigt, fortæller Sofie Bregnhøj Suhr og uddyber:

- Jeg var ikke i tvivl om, at jeg elskede Molly fra før hun overhovedet blev født, så min forventning til, hvor højt jeg ville elske hende, har der aldrig været tvivl om, men det har været svært at være inde i mig og være i mine tanker, fordi tankerne ikke altid er gode. Det er ikke rart at sidde med sig selv og tænke, at det ikke var det her, jeg ønskede mig.

Er det sådan, du tænker?

- Ja. Jeg ønskede mig Molly rigtig meget. Hun er et ønskebarn for mig og min mand og for alle omkring os, men at hun er misdannet, er ikke et ønske.

Liv eller død

Hjemvendt fra Odense Universitetshospital blev Molly indlagt i syv uger på Kolding Sygehus. Ikke på grund af bulen i panden, men fordi hun var for tidligt født.

Ugerne på sygehuset var i sig selv en anderledes begyndelse på livet som familie, men efterfølgende har bulen i Mollys pande også betydet, at hverdagen endnu ikke er blevet ‘leverpostejslivet’, som Sofie Bregnhøj Suhr drømte om.

- Molly udvikler sig fuldstændig, som hun skal. Der er ikke tegn på hjerneskader eller handicaps, men lægerne kan ikke love, at Molly bliver helt normal og får et helt normalt liv, siger hun og antyder, at drømmen om det normale liv er under forandring.