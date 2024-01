"Ærø Patruljen" fik politiker til at kræve minister på banen - nu løftes pegefingeren

Thulesen Dahl har nu modtaget svar, og selvom han har stillet to spørgsmål, så er der kun kommet et svar fra ministeren. I et to sider langt svar pointerer justitsminister Peter Hummelgaard (S), at den nuværende lovgivning skal overholdes.



Han påpeger også, at de boligkøb, som vi her på TV2 Fyn har gjort opmærksom på i vores dokumentar "Ærø Patruljen", hvor vi følger to utilfredse borgere, der selv har taget kampen op mod de ulovlige boliger, ikke lever op til den gældende lovgivning.

- Det at oprette et CVR-nummer er ikke i sig selv nok til, at man kan købe fast ejendom som selvstændigt erhvervsdrivende. Der stilles således krav om, at erhvervsaktiviteten skal udgå fra eller udøves fra den pågældende lokalitet.