Der er gode nyheder til alle dem, der ønsker en udvidelse af Søby Havn på Ærø. Transportminister Thomas Danielsen (V) i en spørgetime i dag at afsætte 30 millioner kroner til udvidelsen, og dermed er der penge nok til at projektet kan gå i gang.

- Jeg har ikke prøvet noget lignende i mine 13 år som folketingsmedlem, siger Mai Mercado (K).

Allerede tilbage i 2018 blev der afsat 75 millioner kroner til projektet, men siden da er prisen på anlægsprojektet steget blandt andet på grund af corona-epidemien og krigen i Ukraine. Derfor var der behov for, at projektet fik tilført flere midler, før det kunne blive til virkelighed.



Hun besøgt Søby Værft og Søby Havn for tre uger siden, hvor det ifølge hende summede af aktivitet.



I dag stillede hun så et spørgsmål til ministeren, som fik et overraskende svar.

- Jeg stillede det her spørgsmål i folketingssalen og havde egentlig ikke tænkt, at det ville kaste ret meget af sig, og derfor så var overraskelsen også så meget større, da ministeren faktisk gav tilsagn i folketingssalen i eftermiddag på at penge kommer, og at vi skal finde dem i fællesskab. siger hun.

- Det har en kæmpe betydning, at vi nu får udvidet Søby Havn, og det er noget, vi har ventet på i mange år, siger hun.

Venstres Erling Bonnesen



- Det er fantastisk godt, at vi har fået det på plads. Det handler om liv og død for hele Ærø, for Søby værft er den største private arbejdsplads på Ærø. Det betyder alt for øen, fordi der også er en masse afledte arbejdspladser, siger Erling Bonnesen (V).

Han vil gerne fremhæve det gode samarbejde mellem de fynske folketingsmedlemmer, der i fællesskab har kæmpet for at få sat penge af til projektet.

- Jeg vil gerne takke alle de fynske folketingsmedlemmer og transportordførerne for partierne, som er gået sammen i et holdarbejde for at få det her på plads, siger han.

Der er også begejstring hos Socialdemokraternes fynsk valgte folketingsmedlem Kim Aas.

- Det er en fantastisk dag, siger Kim Aas (S).

- Det er en rigtig, rigtig god nyhed især for Ærø og for den arbejdsplads, som er så vigtig, siger han med reference til Søby Vært, som er øens største arbejdsplads, siger han.