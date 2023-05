International færgerute på vej til Ærø

Det tyske selskab Green Shipping Solutions GmbH er tilsyneladende stadig vilde i varmen for at starte en færgerute mellem Kiel og Marstal.

Et selskab stiftet af ovenstående selskabs ejer, der havde til formål at lave ruten, er ellers tvangsopløst. Men torsdag informerede flere repræsentanter fra Green Shipping Solutions Ærøs Teknik- Miljø- og Havneudvalg om status på projektet.

Og det er ikke lagt i graven. Tværtimod fortalte repræsentanterne blandt andet lokalpolitikerne, at de ønsker sig et 200 kvadratmeter stort område på Marstals havn, til at lave en såkaldt ISPS-zone, som er lovpligtigt ved internationale færgeruter.

Det kom på orienteringen også frem, at det er målet at finde en emissionsfri færge til sejladsen - eksempelvis en el-færge, som Ærø allerede har erfaringer med.

Ikke første gang

Man har flere gange i verdenshistorien kunne stige ombord på en færge mellem den sydfynske ø og nordtyske Kiel. Det er da heller ikke første gang at direktøren Udo Siegmund leger med tanken om en rute.

I første omgang skulle det have været en færge på fossile brændsler, der betjente ruten. Den skulle have været sat i drift i 2020. Det blev dog ikke til noget, og projektet blev udskudt til foråret 2022, hvilket heller ikke blev.

Spørger man formanden for Ærøs Teknik- Miljø og Havneudvalg, Leo Holm (C), regner han da også med, at der går et par år, før færgen er i drift. Men han glæder sig til gengæld til, at den kommer.

- Jeg er sikker på, at den kan give et boost til turismen her på øen. Flere tyskere vil sandsynligvis være fristede af at tage overfarten for blot at tilbringe en dag eller to her, forklarer han.

Han husker hvordan de såkaldte "spritbåde" fra Tyskland lagde til i 70'erne, og hvor mange besøgende det gav til Ærø.

Oplagt til udflugter i det Sydfynske

Leo Holm håber på, at det kan koordineres sådan, at gæsterne også kan benytte færgen videre til Langeland, når man har besøgt Ærø, og på den måde lave et Sydfynsk øhop.

- Jeg ser et enormt potentiale i forbindelsen til Kiel, som kan blive en adgangsvej til weekend- eller ferieture for tyske turister i det sydfynske, siger han.

Det er uklart hvilken type færge det drejer sig om, men sidst Udo Siegmund fortalte om sine færgedrømme til det sydfynske, var der udelukkende tale om en passagerfærge og altså ikke en type fartøj, som kan medtage biler.

TV 2 Fyn har modtaget en SMS Fra Udo Siegmund, hvor han skriver, at virksomheden stadig er i de tidlige stadier af udviklingen, men regner med at kunne fortælle mere i efteråret.