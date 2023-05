Sofie deler ud af sine bedste køkkenhavetips

Og lad os så lige gøre hold ved det med transporten af grøntsager og frugter

- Der er en del analyser, der siger, at transporten ikke tæller så meget så længe, det bliver sejlet. Så når der om vinteren er blåbær i butikkerne fra Chile, så bør man ikke købe det, for de er nok enten fløjet eller sejlet et meget langt stykke for at kunne lande her, forklarer Hanne Lakkenborg Kristensen.

At man skal dyrke noget i sin køkkenhave, man selv vil spise, er et råd, der nærmest siger sig selv, mener hun, for ellers er det spild af ressourcer. Der er dog fødevarer, der er mindre klimabelastende end andre at dyrke.

- Man skal gå efter at dyrke de nordiske grøntsager, der gror godt under danske himmelstrøg, såsom kål, rodfrugter, løg og kartofler, fortæller hun.

Drivhusets indhold

Og har man et drivhus, er det også en god ide at overveje, hvad man gror i dette.

- Herinde ville det være en god ide netop at dyrke de arter, som egentlig hører til i de sydlige himmelstrøg, såsom tomater, agurker og peberfrugter. Igen for ikke at købe noget, der er blevet transporteret langt, siger Hanne Lakkenborg Kristensen.