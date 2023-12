Står tomme hver vinter - nu vil Ærø "spøgelseshuse" til livs

Ender i en ond cirkel

Ifølge Jens Weiss fra lokallisten Ærø i Centrum har det store konsekvenser for lokalsamfundene, at huse står tomme.



- Det ender et sted, hvor infrastrukturen stille og roligt lukker ned, for der er ingen til at betale skat her, og der er ingen medarbejdere til at tage sig af de ældre, så flytter de. Det ender i en ond cirkel, hvis ikke vi gør noget, siger han.



Ifølge Jens Weiss er byen Ommel et af de steder, hvor de virkelig mærker konsekvenserne. Her bor der godt 250 mennesker.

- De fleste huse i Ommel by er solgt til EU-borgere. Det gør jo så, at infrastrukturen i Ommel by bliver mindre og mindre helårsmæssigt. Det betyder, at det stærke sammenhold, de har i Ommel skrumper.

Ommel er omdrejningspunktet i TV 2 Fyns dokumentar "Ærø Patruljen", hvor vi følger to lokale, som kører rundt og holder øje med husene for at se, om der er lys i vinduerne.