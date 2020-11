Syv overraskende gevinster ved at sortere affald

Det giver sig selv, at samfundet som helhed bedre kan udnytte og genanvende ressourcer fra eksempelvis papir, pap og metal endnu bedre, hvis de bliver sorteret.

Der er dog forskelligt, hvilken effekt der er ved at sortere de enkelte dele, og på nogle områder er der større gevinster ved at sortere end andre.

TV 2 Fyn har herunder samlet syv eksempler på overraskende og fordelagtige områder, hvor affaldssorteringen batter.

1: Dåser

100 dåser kan blive til 88 nye, så det giver god mening, at dåser sorteres korrekt - eller dåser med pant afleveres i pantautomaten. I løbet af et helt liv bruger et menneske i gennemsnit omkring 25.000 dåser.

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

2: Aluminium

Aluminium og glas kan blive genanvendt for evigt uden at miste kvaliteten. De fleste dåser bliver lavet af aluminium, og det tager cirka to måneder, fra du har smidt din dåse i genbrugsspanden eller pantautomaten, til den er tilbage i ny form i supermarkedet. Hvis du smider dåserne i naturen, kan der gå op mod 500 år, før det er nedbrudt.

3: Leverpostejsbakker

Ved at sortere otte alufoliebakker fra eksempelvis leverpostej korrekt i stedet for at smide dem til restaffald, spares miljøet for en CO2-udledning svarende til en tøjvask. Husk at skylle bakkerne og lægge dem sammen med metalaffald.

Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

4: Plastik

Hvis du sorterer et kilo plastaffald korrekt og ikke smider det til restaffald, sparer du samfundet for energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standbyforbrug til alle elektriske apparater i 14 dage. Genanvendt plastik kræver 88 procent mindre energi at producere, end hvis det skal produceres fra råmaterialer. Hvis du i stedet for smider plastik i naturen, kan der går 1.000 år, før det er nedbrudt.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

5: Avispapir

Der skal 24 træer til for at producere et ton aviser. Hvis du sorterer papiret korrekt, kan du redde 17 af de 24 træer. Derudover sparer du også vand og olie, der bruges i produktionen. En gennemsnitsperson bruger 200 kilo papir om året, så der er rigeligt at sortere. En god tommelfingerregel lyder, at når din stak med avispapir derhjemme er en meter høj, er der nok til at redde ét helt træ.

6: Glas

Hvis du sorterer en glasflaske eller et syltetøjsglas korrekt, sparer du nok energi til at give strøm til din computer i 20 minutter. Hvis du genanvender en plastikflaske korrekt, sparer du nok energi til at have en pære på 60 watt tændt i seks timer. Hvis du smider glasflasken i naturen, kan det tage op mod 4.000 år, før den er nedbrudt - endnu længere hvis flasken ender på lossepladsen.

7: Støvsugning

Hvis du har en pose almindeligt restaffald på to et halvt kilo, kan det producere nok strøm til 35 minutters støvsugning.

Foto: Andreas Szlavik/Nf-Nf/Ritzau Scanpix