10-årig samler pant for mange tusind kroner i sin lilla trækvogn

For et år siden sad Laura Runøe sammen med sin familie og så TV2s indsamlingsshow Knæk Cancer. I showet donerede en pige et beløb, som hun havde indsamlet ved hjælp af pant. I en måned grublede Laura over det hun havde set, og så trak hun ellers i arbejdstøjet, for bidrage til et godt formål.

Jeg vil rigtig gerne have kræft ikke skal eksistere mere for jeg kan ikke lide den sygdom. Jeg vil rigtig gerne hjælpe og få nogle helbredt Laura Runøe, skoleelev og pantindsamler til Kræftens Bekæmpelse

I dag, 11 måneder senere, har hun indsamlet over 19.000 kroner pant.

- Jeg er ret stolt og jeg vidste ikke det ville blive til så meget, siger Laura, da TV2Fyn møder hende i Søndersø, hvor hun er ved at samle pant fra naboer.

Sætter Brugsen på overarbejde

Hendes lilla trækvogn har været en fast følgesvend, når hun det sidste år flere gange om måneden har samlet pant.

Sammen med sin mor banker hun på hos borgere i området, hvor hun bor. Både hendes ansigt og mission er blevet kendt i lokalområdet – og ikke mindst de lokale supermarkeder, der ifølge Lauras mor er kommet på overarbejde, efter indsamlingen er taget til.

- Vi er meget stolte af hende. Vi synes det er et godt projekt, så vi hjælper selvfølgelig, for hun kunne jo ikke hente alt det pant selv. Vi troede jo ikke det blev så meget, siger Mette Runøe.

Under dagens indsamling på villavejen i Søndersø langer andre i nabolaget gerne pant over dørtærsklen, når Laura banker på, og de, der ikke er hjemme, har sat det frem eller hængt det på dørhåndtaget.

Har indsamlet kæmpebeløb

Men rygtet om den flaskesamlende pige har spredt sig på Nordfyn, og der også er flere, der selv kommer forbi huset i Søndersø for at aflevere store pantposer. Det gør blandt andre Anita Hansen fra Skamby, der selv har mistet en far til kræft og i dagens anledning har to sække med pant med til Laura.

- Jeg synes det er en alletiders måde at gøre det på, fordi fem flasker er så lidt for os andre, og i det store hele bliver det til meget, siger Anita Hansen.

Det er historier som Anita Hansens, der er grund til, at Laura samler ind, for hun ved godt, hvor ondt det gør, at miste kære til kræft. Laura har mistet både sin morfar og farfar til kræften og det ønsker hun ikke andre skal opleve.

- Jeg vil rigtig gerne have kræft ikke skal eksistere mere for jeg kan ikke lide den sygdom. Jeg vil rigtig gerne hjælpe og få nogle helbredt, siger Laura.

Laura Runøe håber at nå at indsamle 20.000 kroner inden indsamlingsshowet løber af stablen lørdag. Hun skulle have set Knæk Cancer fra sofaen i Søndersø, men er af Kræftens Bekæmpelse blevet inviteret til at overvære showet.

- Vi synes det er enormt sejt, at sådan en lille pige, har sådan et stort hjerte, siger Lauras mor, Mette Runøe.

