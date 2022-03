Løbsdirektør ser frem til vigtig Nyborg-etape: - Man kan tabe Tour de France på 2. etape

Synet af de mange gule, grønne og polkaprikkede trøjer gav løbsdirektøren et stort smil på læben. For netop børnene er vigtige at involvere.

- Det er så vigtigt at involvere børnene. Sidste år i Frankrig i løbet af Tour de France, var det på TV de 15 til 24-årige, der var mest interesserede i løbet, sagde Christian Prudhomme.

Vil være verdens bedste værter

Også borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs var begejstret over det, der mødte ham på Danehofskolen i dag. For det er et eksempel på det, han håber at Tour de France kan bringe til byen.

- Det vi vil med Tour de France er, at det skal være en folkefest. Det skal være borgerne i Nyborg Kommune, der i fællesskabet står sammen om at skabe en super god oplevelse, sagde han og fortsatte.

- Vi vil være verdens bedste værter. Og derfor handler det om cykelløb, men også om alt det andet, det kan. Det er børn og unge mennesker, der lærer noget om fransk kultur via cykelsporten, men som også får lejlighed til at se ud i verden på den måde.