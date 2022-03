Johnny pynter Nyborg til årets største dag: - Hvem får i det hele taget lov til at lave noget for selveste Tour de France

Lørdag den 2. juli er den fynske kommune nemlig målby for 2. etape af verdens største cykelløb. Her skal de tusindvis af trøjer pynte i Nyborgs gader til glæde for gæster og lokale.



Stolthed og god energi

SAJL er et beskæftigelsestilbud for socialt udsatte borgere over 18 år. Institutionen er ifølge afdelingslederen en del af SkoleTour, og det betyder blandt andet, at borgerne skal være en del af den danske Tour de France-fest til sommer.

- Når vores borgere skaber noget, som er en del af folkefesten, så giver det noget stolthed og god energi, fortæller Daniel Kielberg-Larsen, der er afdelingsleder af SAJL i Nyborg Kommune og uddyber:

- Borgerne er gået på med krum hals. Der er givet god energi i det, og der var en stolthed at spore, fordi borgerne ligesom forstod, at man var en del af noget større.