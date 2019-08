15-årig overfaldet med metalstang i Rudkøbing

En 15-årig dreng måtte med ambulance til skadestuen, efter han blev offer for et overfald på Havnepladsen i Rudkøbing lørdag aften.

Den 15-årige dreng er ikke i livsfare, men overfaldet gav ham behandlingskrævende skader.

- Der er en mand, der har overfaldet drengen. Han har både tildelt ham knytnæveslag og slået ham med en metalstang af en art, så det handler altså om kvalificeret vold, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

Årsagen til, det er kvalificeret vold, er, at den 24-årige angiveligt har brugt en genstand til at slå med. Det betyder, at strafferammen er videre, end den ville være, hvis han ikke brugte en genstand.

Læs også Tre mænd fængslet for trusler, vold og tvang

Politiet blev alarmeret klokken 23.15, men da de kom frem til Havnepladsen, var gerningsmanden gået fra stedet.

Betjentene fandt dog hurtigt frem til den 24-årige mand, der menes at have overfaldet den 15-årige, og han blev anholdt omkring klokken 23.45.

Både offer og gerningsmand er fra Langeland, oplyser vagtchfen. Politiet er fortsat i gang med at afhøre personer i forbindelse med sagen og skal senere vurdere, om den 24-årige kan blive fremstillet i grundlovsforhør.

Bliver han det, vil grundlovsforhøret foregå i løbet af søndag.

Læs også Morgenslagsmål førte til to anholdelser