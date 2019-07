16 nominerede til Den Fynske Kulturpris

Nyborg Kommune



"End of the Rainbow" - en musikalsk teaterforestilling skabt i et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Damby & Wahlers. Forestillingen blev opført i februar og marts 2019 og var en overbevisende debut for både produktionsselskabet samt Nyborg som professionel teaterby med det nyrenoverede spillested Bastionen som centrum.

"Kultur på Recept" - et unikt tilbud for Nyborg Kommunes borgere, der er langtidssygemeldte med stress, angst og/eller depression. Kultur på Recept bliver brugt som løftestang for en forbedret trivsel og sundhed på vej tilbage til arbejdsmarkedet. I Kultur på Recept får borgere mulighed for at dykke ned i et 10 uger langt forløb, hvor der foregår kulturaktiviteter tre gange om ugen a tre timer. Det er et tilbud uden løftede pegefingre og krav.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Ny udstilling på Carl Nielsen barndomshjem. Carl Nielsens barndomshjem i Nr. Lyndelse har gennemgået en renovering og åbnede dørene til en ny udstilling den 30. april 2019. Meget af indretningen i huset er ført tilbage til dengang, Carl Nielsen og hans familie boede der, og ved hjælp af musik, lyde, dufte og spændende fortællinger via audiotguide formidles hjemmet som et "palads af sol og lys og glæde".

"Arki Kids Event" - en event for børn og unge afholdt på Polymeren den 2. marts 2019. I kreative og rå rammer fik børn og unge mulighed for at arbejde med arkitektur og designprocesser på en masse forskellige måder og med mange forskellige digitale og analoge redskaber. Formålet var et udvikle deres evner inden for arkitektur og design, og samtidig fungerede eventen også som formidling af det længerevarende undervisningsforløb Ari Kids, hvor børn kan gå til arkitektur som fritidsaktivitet.

Odense Kommune

"Arcade Delight af Dynamo" - den 15. december 2018 blev ARCADE DELIGHT afholdt i Odense. 12 internationale cirkusartister, der var inviteret til Odense af DYNAMO, skabte en totaloplevelse inspireret af et vildt og utæmmet 80'er univers, hvor alt der ikke kunne bøjes i neon var udeladt. Arcade Delight var en afsporet rulleskøjtefest, en genbesøg i 80'ernes arkadehaller og en hæsblæsende cirkusvarieté.

Udstillingen Elverhøj, Børnekulturhuset Fyrtøjet af Odense Bys Museer.



I Elverhøj holder den gamle elverkonge fest, og troldgubben fra Norge kommer rejsende. Både børn og voksne er inviteret med og kan klæde sig ud som bjergtrolde, elverpiger og andre sære væsener fra den gamle folketro. Elverhøj tilbyder undervisning og besøg for både dagtilbud og skoler og specialskoler.

Ærø Kommune

"Sommerskulptur Søby, 2018" - skulpturbiennalen i Søby bestod af 45 kunstværker spredt ud over det offentlige rum i Søby og omegn på Ærø. Ved at udstille i det offentlige rum formåede Kunsthøjskolen Ærø at vække kunstinteressen hos folk, der ikke traditionelt besøger kunstmuseerne. Desuden formåede kunsthøjskolen med skulturpbiennalen at tiltrække professionelle kunstnere fra både ind- og udland til at skabe kvalitetskunst på Ærø.

Nordfyns Kommune

"Shrek the Musical" opført af Nordfynsspillene i Otterup i juli 2018. Musicalen foregik ikke alene på de skrå brædder, men også i lokalsamfundet, da Nordfynsspillene formåede at inddrage lokalområdet og handelslivet i optakten til forestillingen. Nordfynsspillene har med opsætningen af Shrek understreget, at den fynske friluftsscene stadig er af stor relevans.

Svendborg Kommune

"Tosca" - en slotsopera på Valdemar Slot, som blev opført i august 2018. Operaen kædede lokalhistorie fra 2. verdenskrig sammen med en af Pucinnis kendt operaer på en måde, så operaen blev vedkommende både for operaelskere og dem, der ikke var så vant til opera.



"Kyndelmisse - vandring fra vinter til vår" var en lysparade, som samlede både amatører og professionelle kunstnere i skabelsen af store og kreative figurer til en parade, som blev besøgt af både børn og voksne fra lokalområdet såvel som flere andre steder i landet.



Langeland Kommune



"MELLEMRUM"- en stedspecifik performance af Kitt Johnsons X-Act, som blev gennemført i juni 2018 i Rudkøbing. Publikum blev taget ved hånden og ført rundt i de ubefærdede og lidt hemmelige gader og kroge i Rudkøbing, og undervejs blev de mødt af små forunderlige performances, som satte gang i tanker om byen og dens beboere før og nu.



Konfirmanddag med efterfølgende udstilling på Langeland. Den 24. januar 2018 fik alle Langelands konfirmander til opgave at lave en udstilling, der skulle tage udgangspunkt i kirken og formidle dens rolle som moderne kulturaktør. Lokalhistoriske foreninger, musikskolen, Langelands Museum, grevskabet Tranekær og andre kulturaktører og -institutioner bidrog til udstillingen og de unges læringsproces.



Kerteminde Kommune



Agnes Henningsen Festival, afholdt i Anexet ved Lundsgaard Gods fra den 16. til 18. november 2018. Festivalen varede tre dage og fejrede den frie kvinde med litteratur, musik, gastronomi og kunst - alt sammen i forfatteren og samfundsdebattøren Agnes Henningsens ånd. Op mod 1.000 mennesker lagde vejen forbi festivalen.



"Spøgelsesskibet ved Munkebo" - et vikingespøgelsesskib skabt kun af vand og lys trak i september og oktober 2018 12.000 besøgende til Munkebo Havn, hvor skibet på magisk vis svævede på vandet. Skibet var med til at fortælle, hvordan Kertinge Nor var et vigtigt knudepunkt for vikingernes mægtige skibe.



Assens Kommune



Landsteaterfestival for børn og unge afholdt den 29. juni-1. juli 2018 i Assens. Landsteaterfestivalen i Assens var landets første amatørteaterfestival, og børn og unge i alderen 8-25 år var inviteret til at komme dyrke interessen for teater med ligesindede i tre dage. Cirka 100 børn og unge deltog i festivalen.



Syngedrengenes opførelse af Haydns "StabatMater" i Vor Frue Kirke i Assens den 13. april 2019 og i Trinitatis Kirke ved Rundetårn den 14. april 2019. Med opførelsen af StabatMater blev der i et og samme projekt nået mange mål: Udvikling af Danmarks ældste drengekor, synliggørelse af den vokale talentudvikling, profilering af et elite-ungdomsensemble og præsentation af et i Danmark sjældent opført kirkemusikalsk hovedværk.

Kilde: Den Fynske Kulturpris