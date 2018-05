OFF 2018: Overraskende valg af kunstnerisk profil

Odense Internationale Film Festival bryder traditionen ved udnævnelsen af dette års kunstneriske profil. De vælger et kollektiv.

Odense Internationale Film Festival (OFF) plejer at lade en kendt dansk filmpersonlighed stå i spidsen for festivalen. I fjor var det skuespillerne, manuskriptforforfatterne og ægteparret Rasmus Botoft og Lisbeth Wulff.

Men i år bliver det anderledes. Jobbet skal deles af et kollektiv.

Det er den alternative filmuddannelse Super16, der i år skal sætte præg på festivalen. Konkret bliver det fire filmskole-elever, der i fællesskab kommer til at tegne festivalens profil.

OFF vil med Super16 som årets kunstneriske profiler få morgendagens stjerner frem i lyset og sætte fokus på, hvordan man finder sin egen stemme i flokken. Birgitte Weinberger, Festivalleder

Det vil ske med temaet "Find din flok - find dig selv". Og ifølge Super16-kollektivet skal der i år sættes fokus på vækstlaget og fremtidens filmkunst.

- Talentudvikling er vigtig for at kunne give de fremtidige filmtalenter de bedste kompetencer og forudsætninger for en fremtidig karriere, fortæller manuskriptforfatter Morten Mortensen.

Sammen med instruktør Mathias Broe, instruktør Kristian Håskjold og producer Caroline Steenberg skal han stå i front for kollektivet.

- For os betyder det enormt meget, at vi har nogle stærke talenter, som kommer ud fra vores uddannelse, og som fremtidige årgange kan stå på skuldrene af, fortsætter han.

Et anderledes valg

Odense International Film Festival, der er Danmarks eneste Oscar-kvalificerende kortfilmsfestival, finder i år sted mellem den 27. august og den 2. september.

Selvom festivalen er landets ældste filmfestival, handler festivalen om fremtidens filmskabere. Derfor sætter OFF i år særligt fokus på de unge filmskabere.

- OFF vil med Super16 som årets kunstneriske profiler få morgendagens stjerner frem i lyset og sætte fokus på, hvordan man finder sin egen stemme i flokken. Vi skal længere ind i materien, ind i filmens DNA og fremtiden – og vi glæder os helt vildt, fortæller festivalleder Birgitte Weinberger i en pressemeddelelse.

