27 grader på Fyn - og det bliver varmere endnu

Det er varmt, og det bliver endnu varmere i næste uge, forudser TV 2 Vejret. En hedebølge er på vej.

På Fyn har temperaturerne for længst sneget sig over de 20 grader lørdag, og det bliver endnu varmere lørdag eftermiddag.

- Temperaturen stiger de næste timer, og vi kan godt komme op og ramme 27 grader. Det er med rolige vindforhold fra forskellige retninger til at starte med, siger meteorolog Jens Ringgård Christiansen fra TV 2 Vejret.

Du burde også kunne sidde udenfor og nyde sommervejret lørdag aften.

- Masser af blå himmel og solskin. Tendensen, når vi kommer ud på den sene aften, er, at der begynder at komme lidt skyer vestfra, men det er ikke ret meget. Stadig ganske behageligt, og omkring klokken 20 stadig temperaturer, der ligger pænt over 20 grader, fortæller Jens Ringgård Christiansen.

Langvarig hedebølge på vej

I næste uge rammer en hedebølge Danmark, og den ventes at fortsætte ind i august.

Et højtryk i næste uge forstærkes over og lige nord for Danmark, og herved vil særdeles varm luft begynde at strømme frem til landet, oplyser TV 2 Vejret.

Samtidig vil solen komme til at skinne på fuldt blus, og det vil sende temperaturerne op nær 30 grader allerede fra tirsdag eller onsdag, og det bliver kun varmere, når vi nærmer os næste weekend.

Nogle prognoser har temperaturer helt op til 33 grader.

Torsdag kan det blive 30 grader på Fyn. Foto: TV 2 VEJRET

Varmen fortsætter ind i august, tyder prognoserne på. Foto: TV 2 VEJRET