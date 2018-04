65-årig truede to mænd på livet: Havde hash med på politigården

En 65-årig mand vil blive sigtet både for trusler på livet og for besiddelse af euforiserende stoffer. Med en pistol truede han to mænd i en have på Åsumvej i Odense.

To mænd i en have på Åsumvej i Odense blev tidligt på formiddagen lørdag udsat for en noget rystende oplevelse.

De to mænd arbejdede i haven, da en 65-årig genbo pludselig stod og pegede på dem med en pistol. Ydermere truede han mændene på livet, hvis de gjorde noget.

Det blev dog ved truslen, for efter et cirka et halvt minut forvandt den 65-årige pistolmand.

De to mænd ringede straks til alarmcentralen, og politiet sendte med det samme en patrulje mod Åsumvej.

- Men inden de kom ud til stedet, ringede manden selv, og spurgte om vi var på vej. Han kunne ellers godt selv komme ind til os, fortæller vagthavende Lars Fredensborg, om den rystende, men også noget pudsige episode.

Læs også 19-årig stukket i maven og røvet: Politiet efterlyser vidner

Det viste sig, at skydevåbnet, manden havde truet med, var en luftpistol. Patruljen fandt desuden flere luftdrevne våben i den 65-åriges bolig.

Manden blev taget med på stationen. Men her viste det sig, at den 65-årige havde glemt at tømme lommerne. Han havde nemlig 15 gram hash på sig.

Hvorfor den 65-årige truede de to mænd i haven er endnu usikkert, mens det er sikkert, at manden efter endt afhøring vil blive sigtet både for trusler på livet og for besiddelse af euforiserende stoffer.