72-årige Egon skal vente 20 minutter på ambulancen: - Vi risikerer jo, at folk ligger og dør

I Bagenkop skal du vente længe på ambulancen. Trods en høj alder er det alligevel 72-årige Egon Nielsens børn og børnebørns liv, som han frygter mest for.

Borgerne i Bagenkop må i gennemsnit vente 20 minutter, før ambulancen når frem. Det er den længste responstid på ambulancer i Region Syddanmark. Og det er dårlige nyheder for en af byens modne beboere, Egon Nielsen, som har rundet 72 år.

Selvom en stigende alder kan betyde flere sygdomme, og han ikke har kunnet slippe piben, er det nu alligevel hans børn og børnebørn, som han frygter mest for.

- Jeg er jo nervøs for, hvis mine børn og børnebørn kommer galt afsted, og der så går så lang tid, inden de kan få hjælp. Dét tænker jeg meget på. Men lige med mig selv, der tænker jeg, at jeg skal sgu nok klare den, siger Egon Nielsen med et smil.

Men faktisk er det ikke første gang, at Bagenkop havner nederst på listen, når det handler om, hvor hurtigt ambulancerne rykker ud.

- Vi har jo altid været vant til, at der gik lang tid, inden ambulancen kom, siger Egon Nielsen.

Bøvlet i Bagenkop

Egon Nielsen er efterhånden vant til, at tingene er lidt sværere, når der står Bagenkop på byskiltet.

- Når du bor i sådan en lille by som Bagenkop, så vænner man sig til de forskellige ting. Skal du til tandlæge, så skal du til Rudkøbing. Skal du have briller, skal du til Rudkøbing. Skal du ordne forskellige ting, så skal du ind til Svendborg eller Odense. Man vænner sig til det, forklarer han.

Men når det handler om, hvor hurtigt ambulancerne når frem til Langelands sydligste spids, er Egon Nielsen ikke så overbærende.

- Det er jo bestemt ikke fair. Vi risikerer jo, at folk ligger og dør, siger han med opspærrede øjne.

Tvivler på forbedringer

Egon Nielsen er ikke i tvivl om, hvad han ønsker for Bagenkop. Og han mener, at det er op til regionerne og kommunerne at samarbejde, så byen ikke igen skal havne nederst på den kedelige liste over ambulancernes responstider.

- Jeg håber på, at vi får noget ambulance – eksempelvis i Humble.

Selvom det står højt på ønskelisten, tror Egon Nielsen dog ikke på, at det vil gå i opfyldelse.

- Nej, for så var det jo nok blevet lavet for mange år siden, siger den 72-årige fisker.

Frustreret borgmester

Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) er enig med Egon Nielsen. Han synes ikke, at øen endnu engang skal ligge nederst på listen, når det handler om ambulancernes responstider.

- Det er utilfredsstillende, at regionerne ikke sørger for, at responstiderne på Langeland lever op til regionernes egen målsætninger om, at vi slet ikke skal op i nærheden af et kvarter eller tyve minutter, forklarer Tonni Hansen.

Hvis det står til øens borgmester, er der kun én ting, som kan ændre på problemet.

- Den oplagte løsning er selvfølgelig, at man rykker lidt rundt på ambulanceberedskaberne og sørger for, at der er det fornødne beredskab på Langeland. Placeret så man kan dække øen inden for den responstid, som regionenen selv har besluttet, siger borgmesteren.