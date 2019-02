Enigt udvalg: Ældre i Assens sikret rengøring hver tredje uge

Mødet var egentlig annonceret til kun at vare en time, men først efter to og en halv time kom byrådsmedlemmerne ud fra mødet i Social- og Sundhedsudvalget i Assens Kommune, hvor det skulle besluttes, om de ældre borgere skulle have mulighed for rengøring hver tredje uge i stedet for hver femte uge.

Selvom mødet trak ud, så var det et enigt udvalg, som kom ud fra mødelokalet. Det fortæller til Charlotte Kjær (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Assens Kommune.

- Vi har besluttet, at vi på onsdag beder byrådet om at vedtage, at vi revisiterer cirka 1.400 borgere og går tilbage til, at man kan få gulvask og rengøring hver tredje uge.

- Vi har jo hele tiden syntes, at det var lige at stramme den i forhold til vores velfærd. Så for os at se, så var der ikke nogen tvivl om, at socialdemokraterne var med, siger Charlotte Kjær.

Borgmesteren respekterer beslutningen

Dermed er de ældre i Assens sikret rengøring og gulvask hver tredje uge i 2019.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) sidder ikke med i Social- og Sundhedsudvalget, men han blev umiddelbart efter mødet mandag aften orienteret om udvalgets beslutning.

Han er tilfreds med, at besparelserne på ældreområdet bliver taget af bordet, så kommunens ældste borgere igen kan få rengøring hver tredje uge.

- Jeg synes, det er positivt, at udvalget har været enige om de her ting, og så har jeg fuld respekt for, at udvalget har truffet en beslutning. Øvelsen går nu på, når vi om lidt går i gang med budgettet for 2020, at få lavet noget velfærd, der er på et forhåbentligt højere niveau end det her, så vi får råd til det fra 2020, siger han.

De første to måneder af året har været præget af usikkerhed blandt flere ældre borgere i Assens, hvor der først blev lagt op til forringet velfærd i form af rengøring hver femte uge - en beslutning som i dag er blevet omgjort.

Underskud på 68 millioner kroner

Men den oprindelige beslutning havde en god begrundelse, forsikrer Søren Steen Andersen.

- Det skyldes jo, at vi havde et merforbrug på velfærdsområdet på 68 millioner kroner sidste år. Der var vi bare nødt til at lave en straksopbremsning lige nu og her i 2018, så det ikke løb helt af sporet, så vi ikke fik tømt vores kassebeholdning helt. Derfor var vi nødt til at få lagt niveauet til rette med det samme, siger borgmesteren.

Men selvom Social- og Sundhedsudvalget på mandagens møde har sikret, at de ældre borgere er sikret rengøring hver tredje uge resten af 2019, så kan udvalgsformand Charlotte Kjær ikke garantere, at den garanti også gælder i 2020.

- Jeg kan ikke udstikke garantier, men vi er i hvert fald enige om i udvalget, at det her, det skal være med i budgetforhandlingerne, så det ikke blot er i 2019, at det rulles tilbage, men at beslutningen også kan fastholdes i årene frem, siger hun.