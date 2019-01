Afgørelse: Ærø og Langeland ramt af stormflod

Stormrådet har nu afgjort, at der var tale om stormflod på Ærø og Langeland også.

Stormfloden den 2. januar 2019 omfatter herefter følgende geografiske områder:

På den fynske nordkyst: Kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord.

Jyllands østkyst mellem Lillebæltsbroen og Kruså, inklusiv Als.

Langeland og Ærø med omliggende øer i det sydfynske øhav.

Lolland, Falster og Møn, Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig, samt øerne i Smålandsfarvandet.

Områder markeret med rødt har været ramt af stormflod. Det har Stormrådet netop afgjort. Foto: Grafik Stormrådet

Bagenkop var ifølge TV 2 Vejret et af de steder i Danmark, der blev hårdest ramt. Vandstanden nåede på et tidspunkt op på 172 centimeter over normal.

Bagenkop Foto: Emil Schou Hansen

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Fotoet her er fra Ærøskøbing. Foto: Marianne Westergaard

Stormrådet havde allerede onsdag afgjort, at kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde og Odense Fjord var blevet ramt af stormflod. Først da vandstandene de øvrige steder i Danmark havde toppet, kom Langeland og Ærø med på listen over ramte områder.

Stormrådet oplyser til TV 2/Fyn, at den seneste afgørelse også er den endelige afgørelse.