Efter heftig debat: Afgående fynsk minister roser ærkerival

Det er vigtigt for Fyn, at der sidder fynske ministre i regeringen - uanset hvem der danner regering efter folketingsvalget.

Det mener afgående klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V), der roser sin ærkerival Dan Jørgensen (S), som han havde heftige debatter med i valgkampen.

- Det er vigtigt, at Fyn bliver repræsenteret i regeringen. Skulle det lykkes Mette Frederiksen at danne en regering, håber jeg, at der kommer (fynske, red.) socialdemokrater i regeringen, siger Lars Christian Lilleholt til TV 2/Fyn.

- Jeg synes, at Trine er et rigtig godt bud på en kommende socialdemokratisk minister, ligesom Dan Jørgensen også er det. Det er to medlemmer, der har gjort det rigtig godt - og to medlemmer, som har noget af det, der skal til for at blive minister, nemlig evnen til at samarbejde og samarbejde bredt i Folketinget, forklarer Lars Christian Lilleholt, der fik tredjeflest personlige stemmer på Fyn - kun overgået af netop Dan Jørgensen og Trine Bramsen.

Både Trine Bramsen og Dan Jørgensen har tilkendegivet, at de gerne vil have stillet en ministerbil til rådighed, når en ny regering træder til.

- Nu må vi se. Der er én chef, og det er Mette Frederiksen. Hun bestemmer, hvordan det kommer til at se ud efter valget, siger Trine Bramsen til TV 2/Fyn.

- Hvis man ikke har ambitioner om at komme ind på regeringskontorerne, synes jeg ikke, man skal være i politik. Det er det, det handler om, og det, vi har kæmpet om i fire uger, fortsætter hun.

Dan Jørgensen har tidligere været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri under Helle Thorning-Schmidt (S).

Det er uvist, hvornår Danmark får en ny regering. Der kan gå dage, uger eller måneder.