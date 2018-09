Akademikere skaber jobs, men virksomheder ansætter dem ikke

En kødrand af virksomheder burde stå i kø efter færdiguddannede akademikere.

Akademikere skaber nemlig flere arbejdspladser, og det er smedevirksomheden Viemose-Driboga et godt eksempel på.

Viemose-Driboga har siden sidste år effektiviseret deres tegnestue med 70 til 80 procent, hvilket har resulteret i ansættelsen af tre nyuddannede ingeniører. En af dem er Rasmus Fenger Dreyer.

- Vi (akademikere, red.) kan se anderledes på problematikker. Vi har et andet udgangspunkt, der kan skabe forandringer, der fører til vækst, siger Rasmus Fenger Dreyer.

Alligevel har 80 procent af de små og mellemstore virksomheder på Fyn ikke en akademiker ansat, og lige nu står 1.000 akademikere uden job.

Søren Evald Kristensen er direktør i Viemose-Driboga og har ansat Rasmus Fenger Dreyer.

Han har gode erfaringer med helt grønne dimittender fra universitet.

- Når en virksomhed trænger til at forny sig selv, er det godt med akademikere. Jeg har også bygget bro mellem akademikerne og folk ude i værkstedet, så de snakker og arbejder godt sammen i dag, siger han.

En undersøgelse fra Akademikernes A-kasse og Djøf viser, at en akademiker efter tre år har tilført virksomheden 4,5 arbejdspladser.

Det er fordi virksomhederne er bange for forandring, at de ikke ansætter dem i de små og mellemstore virksomheder. De tror faglærte kan mere end de teoretiske mennesker. Jeg har god erfaring med akademikere. Siden marts har de skabt tre arbejdspladser for mig

Søren Evald Kristensen