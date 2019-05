Aktiesalg: Fynsk rumfartsfirma børsnoteret med stil

Det fynske rumfartsfirma Danish Aerospace Company blev i dag noteret på Nasdaq First North - den såkaldt lille børs - med 1809 nye ejere.

Rumfartsfirmaet åbnede i starten af maj måned for salget af nye aktier til interesserede købere.

Bag børsnoteringen står den københavnske ejendomsinvestor og erhvervsmand Mikael Goldschmidt, der har ejet 100 procent af Danish Aerospace Company.

I alt har det været muligt at købe aktier for 40 millioner kroner, men med et minimumskøb på 5000 kroner.

Med tegningsordrer på mere end 57 millioner kroner er Danish Aerospace Company A/S’ udbud af aktier succesfuldt afsluttet. Minimumsudbuddet blev overtegnet med mere end 90 procent.

Før aktie-emissionen havde 27 investorer afgivet bindende tilsagn om at tegne aktier svarende til sammenlagt 56,2 procent.

Af indtægterne fra aktiesalget vil de 36 millioner kroner gå til Mikael Goldschmidt.

Han ejer nu 34,3 procent af aktierne, mens N.C. Grønlund Holding ejer 25,5 procent. De godt 1800 nye aktionærer ejer 39 procent af firmaet.

- Jeg er meget tilfreds med interessen for børsnoteringen. Opbakningen har været rigtig flot, og jeg glæder mig over at byde de mere end 1800 nye aktionærer velkommen. Samtidig er jeg overordentlig stolt over den dedikerede indsats fra selskabets direktion og medarbejdere i processen og glæder mig over, at vi nu kan starte arbejdet med at realisere Danish Aerospace Companys ambitiøse vækstplaner, siger bestyrelsesformand Niels Heering.

Aktie-indtægterne er også udstedt nye aktier, som vil øge virksomhedens formue med 10 millioner kroner.

Stigende indtjening

Danish Aerospace Company har igennem en årrække haft stigende indtjening.

Firmaet har specialiseret sig i at producere avanceret motionsudstyr til astronauter i den europæiske rumfartsorganisation ESA og den tilsvarende organisation i USA, NASA.

I 2018 voksede selskabets omsætning med 46 procent til rekordniveau på 20,6 millioner kroner.

Resultatet før skat steg med 72 procent til 1,9 millioner kroner.

I 2018 indgik det fynske firma kontrakt med ESA om udvikling og bygning af et nyt avanceret og multifunktionelt træningssystem til astronauter.

Udstyret er velegnet til fremtidige bemandede missioner til Månen og andre fjerne destinationer, hvor astronauter skal motionere regelmæssigt og under trange forhold

I 2019 har Danish Aerospace Company fortsat med at udvikle udstyr for ESA og NASA samt yde teknisk, videnskabelig og support i forhold til selskabets mere end 350 kilo udstyr om bord på den internationale rumstation ISS.

Desuden har selskabet store forhåbninger til væksten i private rumfarts-selskaber og i højteknologisk udstyr til ekstreme arbejdsmiljøer på jorden.

- Der er private firmaer, der vil sende mennesker ud i rummet, og der er et marked. Derudover er der også ekstreme miljøer på jorden som bjergbestigning, dykning og motorsport og alle mulige andre, hvor vores teknologi vil kunne bruges, fortæller direktør Thomas A. E. Andersen til TV 2/Fyn.

