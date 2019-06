Alt udsolgt: Tinderbox giver kæmpe efterspørgsel efter leje af krykker og kørestole

Odenseanere med større eller mindre skavanker, der af kommunen ikke er vurderet alvorlige nok til at give dem et hjælpemiddel som for eksempel en kørestol eller et par krykker, kan i stedet leje det produkt, som de føler, de har behov for.

Det benytter rigtig mange sig af hvert år omkring Tinderbox, og derfor må de allerede nu melde alt udsolgt hos Hjælpemiddelservice i Odense Kommune.

Vi er nødt til at melde fuldstændig udsolgt, hvis man kan sige det sådan Kenneth Wiberg, leder af Hjælpemiddelservice i Odense Kommune

- Noget af det, der har overrasket mig gennem årene, det er, at det er op til Tinderbox, vi har flest efterspørgsler på den her nicheudlejning, siger Kenneth Wiberg, der er leder af Hjælpemiddelservice i Odense Kommune, til TV 2/Fyn.

Han fortæller, at efterspørgslen fra tilskadekomne odenseanere, der ikke vil gå glip af musikfestivalen, især retter sig mod krykker, rollatorer og kørestole. Og efterspørgslen er betragtelig.

- Den er ret stor. Det er langt over 100 henvendelser, vi har fået. Vi er nødt til at melde fuldstændig udsolgt, hvis man kan sige det sådan. For det, der kommer i første række hos Odense Kommune, er dem med en bevilling, siger Kenneth Wiberg.

Læs også To brande i kolonihaver i nat – én af dem muligvis påsat

Han understreger, at der altså stadig er hjælpemidler til dem, der er rigtig syge og har en bevilling. Men til alle dem, der har små eller store skavanker og gerne vil på festival, må de altså melde alt udsolgt.

Krykkestokke i overskud lejes ud

De mange brugere eller kunder hos Hjælpemiddelservice er delt op i to overordnede grupper. Dem der har en bevilling til et hjælpemiddel – og dem uden en bevilling, men som ønsker at leje et af de hjælpemidler, der er i overskud.

- De kan rette henvendelse hertil og høre, om vi har for eksempel et par krykkestokke i overskud, og så kan man leje dem i en afgrænset periode, siger Kenneth Wiberg.

Læs også Gangbesværede beboere holdt som gidsler: Elevatorer lukket ned på grund af manglende vedligehold

Han forklarer, at det er en lille del af servicens brugere, der lejer produkter, og at han også kun kan tilbyde en lille del af produkterne til alle dem, der har større eller mindre skavanker, men som ikke har en bevilling fra kommunen.

Ifølge tal fra Hjælpemiddelservice i Odense Kommune har omkring 16.000 odenseanere et eller flere hjælpeprodukter. De mange forskellige muligheder for at få hjælp løber i alt helt op i 66.000 forskellige produkter.