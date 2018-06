Amerikanske Marie betaler 23.000 kroner for at udgrave skeletter på Fyn

Studerende fra USA er rejst til Haagerup på Fyn for at deltage i udgravningen af en middelaldergravplads. De har alle betalt flere tusinde kroner, inden de fik værktøjet i hånden.

Spaderne trædes ned i den knastørre jord, og hakkeværktøjet skraber lige over skeletterne i Haagerup på Sydfyn.

Ni studerende udgraver en kirkegård, der eksisterede i 400 år fra omkring år 1100 til et stykke ind i 1500-tallet. Siden har den været nedlagt. Nu piller syv amerikanere og to danskere i jorden - og de betaler hver 23.000 kroner for at pensle fin jord af de mere end 800 år gamle skeletter.

I fem uger ligger Marie Taylor fra St. Louis i Missouri på sine knæ i Haagerup. Foruden de 23.000 kroner, det koster at deltage i feltstudiet, betaler hun også selv sine omkostninger til rejsen samt kost og logi.

Hun er allerede uddannet konservator, men hungrer efter mere viden, hun ikke kan få i sit hjemland.

- Jeg er her for at lære mere. Jeg har aldrig haft muligheden for at deltage i feltstudier, og det her virkede som en fremragende mulighed for det. Den erfaring, jeg får her, ville jeg ikke kunne få andre steder, fortæller hun.

Fredede indianere

I USA er de fleste gamle gravpladser og kirkegårde fredede, fordi landets oprindelige befolkning, indianerne, hviler i gravene. Derfor skal arkæologer og biologiske antropologer ofte til Europa for at studere knogler fra fortidens folk.

- På grund af love og restriktioner er det ikke så typisk, at studerende arbejder med udgravninger i USA. Der er altid undtagelser, men i Europa er der flere muligheder for at arbejde med skeletter, forklarer Marie Taylor.

Emma Schlauder studerer til dagligt historisk arkæologi på universitetet i Boston. Sammen med Marie Taylor og fem andre amerikanere er hun taget til Haagerup på Sydfyn for at lære om udgravninger af ældgamle gravpladser. Foto: Ole Holbech

Marie Taylor og de andre amerikanere er vant til at betale for at gå i skole, og de betaler gerne for den praktiske erfaring, som biologisk antropolog ved retsmedicinsk institut på Syddansk Universitet Dorthe Dangvard Pedersen kan give dem.

Og udgravningen af kirkegården i Haagerup er helt afhængig af, at de studerende betaler.

- Vi lavede det som feltstudie, fordi vi ikke havde midlerne til udgravningen ellers. I 2012 lavede man en prøveudgravning og fandt nogle skeletter. Man forsøgte at finde forskningsmidler til at grave, men det lykkedes ikke i første omgang. Nu har vi taget det op igen, fordi vi kunne lave det som feltstudier, fortæller Dorthe Dangvard Pedersen.

Fundet 100 skeletter

Første egentlige del af udgravning begyndte sidste år, og allerede nu har man fundet cirka 100 skeletter.

- Vi håber at få et indblik i, hvilke folk der har boet i Haagerup i middelalderen - få et indblik i, hvilket liv de har levet, hvilke skavanker de har gået med, og hvor gamle de er blevet, fortæller antropologen.

Hele området skal graves op, før antropologerne rigtigt kan sige noget om befolkningssammensætningen i Haagerup.

Udgravningen slutter torsdag, og herefter begynder rensningen af fundene. De studerende undervises på Syddansk Universitet, inden Marie Taylor og de øvrige amerikanere rejser hjem til USA med ny viden om skeletter og udgravninger.

Indtil nu har man fundet flere skeletter af børn på gravpladsen i Haagerup. Foto: Ole Holbech