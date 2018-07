Anden gang på to måneder: Fynske kyllinger tilbagekaldt

Fynske Løgismose må for anden gang på to måneder tilbagekalde kylling med fødevarebakterien campylobacter i.

Havde du lige tænkt dig, at aftensmaden skulle stå på grillet kylling, så tjek lige, hvad det er for en kylling, du har købt. Fynske Løgismose har nemlig tilbagekaldt kylligelår og kyllingebryster, der ikke er værd at spise.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Fødevarstyrelsen.

Brysterne og lårene er tilbagekaldt, fordi der er fundet et for højt indhold af bakterien campylobacter, som er den fødevarebakterie, der gør flest mennesker syge i Danmark. Bakterien er især et problem om sommeren, og blot få dråber kødsaft med campylobacter fra råt kød kan være nok til, at man bliver syg.

Det drejer sig om håndskårne kyllingelår og kyllingebryster med vinger fra Løgismose, der ligger i Broby på Fyn. Kødet er solgt i Netto-butikker i hele landet.

Kyllingerne, der er tilbagekaldt: Løgismose håndskårne kyllingelår

Nettovægt: 370 - 500 gram

Sidste anvendelses dato: 26/07/18

Lotmærkning: 1921800921



Løgismose kyllingebryst med vinge

Nettovægt: 310 - 425 gram

Sidste anvendelses dato: 26/07/18

Lotmærkning: 1921800921



Kilde: Fødevarestyrelsen

Selvom der er tale om kylling, hvor sidste anvendelses dato var den 26. juli, og dermed er overskredet, så kan der alligevel være tale om, at nogle har gemt lidt i fryseren.

Fødevarestyrelsen skriver, at selvom kødet mod forventning ikke gennemsteges, eller der sker krydsforurening til spiseklare fødevarer under tilberedningen, kan der opstå infektion med campylobacter.

Symptomerne er blandt andet diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugerne til at levere kyllingelårene tilbage til butikkerne, hvor de er købt eller at kassere dem.

Ikke længe siden sidst

Det er ikke første gang, at fynske Løgismose må tilbagekalde kylling.

Et parti med kyllingelår blev tilbagekaldt den 4. juni i år, hvor der ligesom nu også var blevet fundet campylobacter i.