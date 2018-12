Internethastighed: Anita bor i et sort hul - gør du også det?

Internettet bliver stadig mere og mere vigtigt for os og vores hverdag. Men nogle steder på Fyn findes der såkaldte "sorte huller", hvor man ikke kan få særlig hurtigt internet.

Anita Dietz fra Årslev bor i sådan et sort hul. Hun kan maksimalt få 10mbit i download. Det betyder, at det tager to timer at downloade en HD film, og der kan kun være én bruger på ad gangen. Det begrænser hendes hverdag.

Hvor lang tid tager det at downloade en HD film? 2-5Mbit/s: Én bruger kan være på ad gangen - Tre timer og 20 minutter (cirka)

5-10Mbit/s: Én bruger kan være på ad gangen - To timer (cirka)

10-20Mbit/s: To brugere kan være på ad gangen - Én time (cirka)

20-30Mbit/s: To brugere kan være på ad gangen - Én time (cirka)

30-50Mbit/s: Fire brugere kan være på ad gangen - Én time (cirka)

50-100Mbit/s: Minimum fire brugere kan være på ad gangen - 30 minutter (cirka) Se mere

- Hvis min mand også arbejder hjemmefra, så tør jeg ikke være afhængig af at skulle bruge internettet til at hente arbejdsting fra skolen. Det betyder jo, at vi ikke skal sætte vores lid til, at vi har et stabilt internet, siger Anita Dietz.

Det langsomme internet er noget, som Anita Dietz tænker kan påvirke fremtiden for hende og huset, hvis ikke der snart kommer hul igennem til en hurtigere internetforbindelse.

- Det er jo noget, som folk kigger på, når de skal købe hus. Især i det her hus, hvor der er så mange værelser til børn. Så skal der altså være et ordentligt hul igennem, siger Anita Dietz.

Urealistisk at nå regeringens mål

I maj 2018 kom regeringen med deres nye teleforlig, som ikke har været genforhandlet siden 1999. Her er regeringens målsætning, at alle danskere i 2020 skal have minimum 100mbit download og 30mbit upload.

Men det er, ifølge Carsten Nedergaard Hansen, der er bredbåndsdirektør hos Energi Fyn, ikke realistisk at nå alle husstande inden 2020. Han påpeger, at Energi Fyn har nået ud til mange husstande. Men tal fra Energistyrelsen viser, at der stadig er omkring 15.000 husstande fordelt på Fyn i de sorte huller.

- Regeringens teleforlig siger, at der skal rulles højhastighedsnet ud på markedsmæssige vilkår, og så længe at det er markedsmæssige vilkår, så er det en forretning, der skal hænge sammen. Det betyder, at der vil være huller, som man ikke på de vilkår kan komme ud til, siger Carsten Nedergaard Hansen og fortsætter:

- Jeg tror ikke, med de tilstande der er, at vi når ud til den sidste husstand inden 2020.

Ifølge Flemming Christensen fra Årslev Net, så har Anita Dietz' hus altid ligget i det sorte hul. Hun kan derfor kun komme ud af det, hvis der er en udbyder, der vil grave. Men det er rasende dyrt og kan være en dårlig forretning.

- Vi har eksempler hos os, hvor vi har gravet, men hvor det vil tage ti år, før det er en god forretning, siger Flemming Christensen.

Bor du i et sort hul?

På kortet her kan du se, om du er en af dem, der måske er fanget i et sort hul. Du skal være opmærksom på, at de mange prikker på kortet ser voldsomme ud, og det er ikke hele Fyn, der er ét stort sort hul. Zoom ind på de adresser, du gerne vil tjekke. Kortet kan tage et par sekunder at vise.

Kortet indeholder cirka 15.000 adresser, som er hentet fra Energistyrelsen, hvor der er målt maksimalt 10mbit download.

Hvis du bor på en af adresserne på kortet, så kan du slå dig sammen med andre borgere i dit område for at søge regeringens bredbåndspulje. Læs her, hvordan du gør det.

DU KAN FORBEDRE DIT WI-FI SELV Hvis dit net er dårligt, kan du til at starte med selv gøre nogle ting, for at gøre signalet bedre. Først og fremmest skal du tilslutte et LAN-kabel til din computer og måle hastigheden. Hvis den er meget dårligere, end det du betaler for, så skal du tale med din udbyder. Men hvis det er dit trådløse Wi-Fi den er gal med, så er her nogle fifs til, hvad der kan forbedre signalet: Sørg for, at din router ikke står gemt bag sofaer og møbler. Jo flere ting, som signalet skal bevæge sig igennem, jo dårligere bliver det.

Sørg for at det kommer både op i rummet og ud fra væggen.

Hvis der er meget andet elektronik i nærheden, så kan det risikere at forstyrre forbindelsen også.

Hvis du har et stort hus, kan du købe nogle Wi-Fi extendere, som kan hjælpe din router med at transportere signalet hele vejen rundt i huset.

Hvis du for eksempel har et apple-tv eller andre enheder, som er meget afhængige af et stabilt net, så er det bedst at du trækker et kabel til dem. Jo flere enheder der er på, jo dårligere bliver signalet.

De fleste udbydere kan hjælpe dig, hvis du ikke kan finde ud af, hvorfor dit net er dårligt.

Lys i mørket for Anita Dietz

- Jeg tror, vi bliver voldsomt overvældet, hvis der kommer bedre net. Det vil give os nogle helt andre muligheder, både her og nu, men også i forbindelse med et måske fremtidigt salg, siger Anita Dietz.

Anita Dietz vidste ikke, at forud for interviewet med hende, havde TV 2/Fyn erfaret hos Flemming Christensen fra Årslev Net, at Energi Fyn allerede er i gang med at undersøge det område, som Anita Dietz bor i.

Det bekræftede Carsten Nedergaard Hansen fra Energi Fyn for TV 2/Fyn, og det vil altså sige, at Anita Dietz og hendes naboer måske kan se frem til at komme ud af det sorte hul i løbet af 2019.

- Det ville da være fedt med net i 2019 - du kommer med gode nyheder! Kommer der et net, så er vi med. Det er helt sikkert, siger Anita Dietz.