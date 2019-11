20-årig redder sin fars firma: Arbejdede 60 timer om ugen

Daniel Kirkegaard tager de lyseblå gummihandsker. De svirper mod hans håndled, da han slipper kanten af dem.

Det er jo utroligt, at en gut på 20 år kan gå ind og gøre noget, jeg har været 24 år om at opbygge. John Hyllested Larsen, Daniel Kirkegaards far



Han griber ud efter en af de orange overtræksjakker med Ingos logo på, og trækker den over vinterjakken, så JHL-logoet på ryggen af jakken dækkes.

20-årige Daniel Kirkegaard fra Faaborg blev student i sommeren 2018 og har siden arbejdet for sin fars rengøringsfirma JHL Rengøring og Vinduespolering APS.

Vedligeholdelse af Ingo-tanken på Engvej i Faaborg plejede at være en opgave, han og hans far klarede sammen hver morgen. Men det var inden ulykken.

Ulykken

Daniel Kirkegaards far, John Hyllested Larsen var involveret i en cykelulykke for 12 uger siden. Ulykken resulterede i en brækket kæbe og en slem hjernerystelse.

- Lige efter ulykken sov han næsten 22 timer i døgnet. Så kan man jo ikke arbejde, og når man er selvstændig, kan man ikke bare melde sig syg, fortæller han.

Pludselig var der ikke nogen til at varetage de administrative opgaver, Daniel Kirkegaards far havde klaret, og det kunne mærkes.

- Vinduespudserne spurgte, hvad min far lavede, fordi de ikke fik uddelt arbejdsopgaver, som de plejede. Så kunne jeg godt regne ud, at jeg måtte træde ind, så det gjorde jeg, fortæller han og uddyber:

- I begyndelsen arbejdede jeg 50-60 timer om ugen for at dække over både mine og min fars arbejdsopgaver, fortæller han.

Det var langt fra de 40 timer om ugen, han ellers havde haft, men han var ikke i tvivl om, at det var det rigtige at gøre.

- Jeg tænkte ikke rigtigt over det. Jeg gjorde det bare.

Far er taknemmelig

Daniels far kan ikke sætte ord på, hvor taknemmelig han er for det stykke arbejde hans søn har gjort, mens han selv har været sygemeldt.

- Det er jo utroligt, at en gut på 20 år kan gå ind og gøre noget, jeg har været 24 år om at opbygge, uden at kunne sige: "hvad gør vi her, far?", fortæller han.

Nu, 12 uger efter ulykken, er John Hyllested Larsen i stand til at arbejde et par timer om ugen, og det er noget, der betyder meget for Daniel Kirkegaard.

- Jeg var bange for, om noget ville ændre sig. Om der var sket noget permanent. Jeg kunne jo godt se, at han var forslået. Det er rart, at han kan hjælpe lidt igen, siger Daniel Kirkegaard.

Bedringen fortsætter, og John er stille og roligt ved at vende tilbage til firmaet. Et firma, der nok ikke havde klaret sygemeldingen, hvis ikke det var for Daniel Kirkegaard.

- Jeg er helt sikker på, at hvis Daniel ikke havde taget over, så havde JHL været lukket i dag, afslutter John Hyllested Larsen.