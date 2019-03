Astma får maskemanden Axelsen til at holde sig indendørs

Badmintonspilleren Viktor Axelsen kommer ikke til at bruge meget tid på sightseeing i New Delhi, hvor han i denne uge spiller India Open.

Vejret og forureningen i den indiske kæmpeby er nemlig en skidt kombination for den 25-årige fynbo, der lider af astma og derfor må tage sine forholdsregler.

- Jeg har stadig nogle astmaproblemer. Når vejret ikke er ideelt, må jeg beskytte mig selv for ikke at få tilbagefald, siger Axelsen til India Today.

Ifølge avisen er den danske topspiller iført en forureningsmaske for at beskytte lungerne, når han er udendørs i New Delhi.

- Da jeg spillede i den indiske liga, havde jeg problemer, men det er blevet bedre. Jeg skal dog stadig holde øje med det og holder mig mest indendørs, fortæller Axelsen.

Han er andenseedet i India Open, som bliver hans første turnering siden All England, hvor han nåede finalen.

- Ved All England spillede jeg op til mit allerbedste. Jeg føler, jeg langsomt er på vej tilbage til mit topniveau, men jeg kan stadig blive meget bedre, siger Viktor Axelsen.

Sæsonens næste store mål bliver VM, der spilles i Schweiz i august. Axelsen blev verdensmester i 2017, men røg sidste år ud i kvartfinalen.