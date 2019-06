Australske naturplejere i Langeskov leverer kød i verdensklasse

Eventyret om den australske kvægrace Murray Grey begyndte i 2001, hvor det landbrugsuddannede ægtepar Folmer og Maria Hadberg-Rasmussen tog på rygsæksrejse til Australien.

Her opdagede parret de sølvfarvede kæmper med det venlige sind og efterspurgte kød.

- Vi så dem dernede og faldt for dem med deres gode temperament og sølvfarvede skind, siger Folmer Hadberg-Rasmussen.

Foto: Morten Albek

Laver tørt græs til saftigt kød

Men ikke kun udseende og sind var godt. Netop denne race har en særlig evne til at forvandle tørt og næringsfattigt græs til ekstraordinært godt kød.

- Australierne kalder dem for "verdens bedste græs til kød producenter". Fibrene i kødet er korte og fine, og kødet har en rigtig god fedtmarmorering, det man kalder intermuskulær fedtmarmorering.

- Den er helt hvidstribet, og fedtet giver en helt særlig mild og delikat smag. Vi hører især fra kvinder, at de sætter pris på fedtsmagen i netop vores kød, siger Folmer Hadberg-Rasmussen.

Foto: Morten Albek

Tonstunge blomsterpassere

I 2010 importerede familien som de første i Danmark to eksemplarer af racen. I dag er der omkring 160 stykker i landet.

Hadberg-Rasmussen har omkring 100 køer, kalve, kvier, stude og tyrer græssende på de unikke mosearealer Urup Dam ved Langeskov. Her udfylder dyrene en særdels vigtig funktion som naturplejere.

- Dyrene afgræsser den høje vegetation, og på den måde skaber de lys og grobund for, at orchidéerne kan trives her. Hvis de ikke afgræssede, ville orchideerne gå til, siger Folmer Hadberg-Rasmussen.

Ved det unikke moseområde Urup Dam vokser - blandt 400 andre arter - orchidéen gøgeurt. Foto: Morten Albek

Den meget sjældne mygblomst er afhængig af naturplejen fra kvæget. Foto: Morten Albek

Pokalhøst på Det Fynske Dyrskue

Sidste weekend kunne den stolte familie hive to førstepræmier hjem. Den store avlstyr Mowgli blev kåret som skuets bedste tyr på tværs af alle racer i sin aldersgruppe.

Desuden blev en af køerne, Precius Mira, med sin kalv kåret som skuets bedste ko med kalv på tværs af alle racer. Det er ejeren svært tilfreds med.

- Vi rendte med to ærefulde titler i år, og det er vi meget stolte af. Det betyder, at vi har nogle dyr, som vi kan bruge til at avle videre på og sælge befrugtede æg til udlandet, så vi kan få spredt den gode genetik fra vores Murray Grey ud til hele Europa, siger Folmer Hadberg-Rasmussen.

En af bestandens fire tyre holder en tænkepause. Foto: Morten Albek

Først til hygge - så til køledisk

Selvom den store bestand af kvæg er kilde til hygge og glæde for familien, så ender mange af dem deres liv i en køledisk. Når de kastrede tyre - studene - er to år, bliver de slagtet og solgt i familiens gårdbutik.

- Vi har ikke kunne følge med efterspørgslen indtil for et halvt år siden. Men nu har vi dyr nok, så vi kan følge med. Vi har netop indgået en aftale med vinhuset Bichel Vine, som går efter at have det bedste vin og det bedste kød, så det er vi stolte af, siger Folmer Hadberg-Rasmussen.

Børn og voksne i fuldt firspring efter friskt græs. Foto: Morten Albek

Stress-af kvæg

Selvom driften af den store bestand Murray Grey kvæg primært er en forretning, så er der visse frynsegoder ved at have sådan en flok venligtsindede kæmper gående på sine smukke naturområder.

- Vi hygger os med det som familie. Vi tager på dyrskue og laver guidede ture her til Urup Dam. Jeg har også fået et tæt forhold til dyrene. Når jeg kommer fra arbejde, går jeg herned og stresser af og går rundt og snakker med dyrene. De svarer også, når jeg kalder på dem, og det gør mig glad, siger Folmer Hadberg-Rasmussen og fortsætter:

- Jeg er megaglad for, at de lever op til forventninger, som vi havde, da vi hentede dem hjem fra Australien. Vi ser jo også, hvordan de nu breder sig videre ud i Europa. Det var et af formålene med at tage dem hjem.

Du kan følge gårdbutikke på Facebook her Urup Dam Oksen Gårdbutik - Murray Grey

Urup Dam Oksens Gårdbutik har åbent lørdag fra 11-13 eller efter aftale på Langeskovvej 102, Urup, 5550 Langeskov.

