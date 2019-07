Løsning på vej: Beboere på gade i Middelfart plaget af regnvand

Middelfart vil gerne være en klimaby. I forbindelse med projektet 'Klimabyen' har man blandt andet iværksat et projekt, der skal føre regnvandet ud i Lillebælt, i stedet for at det oversvømmer kloakkerne. En klimaløsning, som ikke alle beboere i Middelfart er tilfredse med.

Borgerne i Gl. Vestergade i Middelfart er særligt utrygge. De oplever at renderne, der skal føre vandet ud i Lillebælt, er faretruende fyldte, når vandet siler ned fra skyerne.

- Gaden kan ikke engang klare en almindelig kraftig regnbyge i dag, og det har vi forsøgt at komme igennem med. Men vi er blevet mødt med, at det skal nok ændre sig, siger Geert Christensen, der bor på gaden.

Kloakvand trængte op i kældre

På grund af den nye belægning i gaden oplever beboerne, at der er mere vand i gaderne end før, og at vandet er endnu tættere på hoveddøren.

Pernille Svane er projektleder på 'Klimabyen'. Hun har modtaget beboernes billeder.

- Meget af utrygheden her i gaden for projektet er, fordi man fjerner adgangen for, at vandet kan løbe ned i kloakken. Nu løber vandet på overfladen, og det vil sige, at det bliver meget mere synligt, end det har været før, forklarer Pernille Svane.

Før belægningen i gaden blev lagt om, var der meget pres på kloakkerne. Overfloden af regnvand fik kloakkerne i kældre til at sprænge, så kloakvandet trængte op i kældre. Den nye belægning bruger tyngdeloven til at transportere regnvandet ned i Lillebælt i stedet for.

Eneste brønd i hele projektet

Pernille Svane er tirsdag eftermiddag ude hos beboerne i Gl. Vestergade og får selv syn for sagen. Foruden de billeder hun har modtaget af beboerne, hvor man kan se regnvandet fosse gennem gaden, kommer hun med en ny vurdering af gaden.

- Vi må konstatere, at der ikke er fald nok ved de her ejendomme. Så vores løsning er, at vi laver et dybdepunkt her og sætter den eneste brønd i hele projektet her. Sådan kan vi løse det, så vandet ikke løber over her. Det får vi lavet efter sommerferien, siger Pernille Svane.

Den nyhed glæder Geert Christensen, der møder forslaget med et prompte 'tak'.

- Det er perfekt, så vi kan få regnvandet væk. Så skal vi heller ikke stå med pigsko på om vinteren, når vandet fryser til, siger Geert Christensen.

Pernille Svane har stadig tiltro til resten af regnvandsprojektet.

- Jeg er helt sikker på, at de bliver glade for det. Når de kan se at det virker, og når utrygheden er væk, siger Pernille Svane.