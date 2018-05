Bedst til at sortere affald: - Vi har vænnet os til det

Fynboerne skal forberede sig på at sortere deres organiske affald i fremtiden. Nordfyns og Svendborg kommuner har travlt med at skulle nå mål.

Der står to skraldespande i Dorte Kempfs indkørsel i Kerteminde.

Den ene er sort. Den anden er grøn.

Det næste store for os bliver organisk affald. Hans Rasmussen, leder, Genbrug og Renovation, Nordfyns Kommune

Hun og resten af Kerteminde har god grund til at være særligt glad for den grønne. Den har været med til at bringe kommunen i front, når det kommer til at genanvende affald på Fyn.

- Jo mere vi kan genvende, jo bedre er det for miljøet i stedet for, at vi bare brænder tingene af, mener Dorte Kempf.

- Alle i husstanden har efterhånden vænnet sig til, at alt, der er grønt, ryger ned i den.

Den grønne skraldespand har stået i hendes indkørsel, siden før hun selv flyttede ind på adressen. Men faktisk er det ikke alle fynske kommuner, der er nået lige så langt som Kerteminde, når det kommer til at genanvende vores grønne affald.

Hele Fyn er godt med

Kerteminde og Assens kommuner genanvendte begge 46 procent af deres affald i 2016. De to kommuner er således tæt på regeringens nationale plan om, at alle kommuner genanvende 50 procent i 2022.

Nogle af de fynske kommuner har stadig et stykke vej, men generelt ser det godt ud for hele øen, mener Henrik Wenzel, der er leder af Syddansk Universitets Livscykluscenter.

- Det står så godt til, som det overhovedet kan på Fyn. Man har arbejdet med det i mange år, og jeg synes, man er landet det helt rigtige sted, forklarer Henrik Wenzel.

Han råder de andre fynske kommuner til også at fokusere på det grønne affald, når de skal lægge planer for at forbedre deres genanvendelsesprocenter.

- Bioaffaldet spiller godt sammen med vores energiplaner. Når vi brænder affald, bliver det til el og varme. Fremover bliver det mindre interessant, fordi vi bruger mere og mere vindkraft. Men hvis man kan lave bioaffaldet om til biogas, så kan den ligge og vente, til vinden ikke blæser, uddyber han.

Andre kommuner er på vej

Nordfyns Kommune genanvendte 36,4 procent af sit affald i 2016. Dermed er den næstsidst på listen over fynske kommuner - kun slået af Svendborg, der genanvendte 36 procent.

- Det er aldrig sjovt at ligge sidst. Også på det område er der konkurrence, siger Hans Rasmussen, der er leder af Genbrug og Rennovation i Nordfyns Kommune.

Han fortæller, at Nordfyns Kommune også har øje på det grønne affald.

- I de seneste år har vi fået glas- og metaldelen med, og nu bliver organisk affald det næste store. Det er det, der skal til, hvis vi skal nå op på de 50 procent. Der er vi nødt til at gøre noget yderligere, forklarer Hans Rasmussen.

Det er op til de enkelte byråd i de fynske kommuner at beslutte, hvordan målet om 50 procents genanvendelse skal nås.

Ifølge en beslutning fra EU bliver målet om 50 procent erstattet af 65 procent frem mod 2030.

