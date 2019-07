Bestseller Ærø-roman bliver til musikteater - på et skibsværft

Tusindvis af mennesker har læst den dramatiske søfartsfortælling "Vi, de druknede" af Ærø-forfatteren Carsten Jensen. Romanen foregår i Marstal, som nu også bliver rammen for musikteaterversionen af bestsellerromanen.

For at ramme autenciteten lige i øjet opføres stykket i det historiske bådeværft HCC, hvor skibene må vige pladsen for publikum, scene, skuespillere og instrumenter.

Den belgiske instruktør Judith Vindevogel fra det belgiske teaterkompagni Walpurgis har arbejdet på projektet i flere år. Hun er lige nu på et af sine mange besøg på Ærø for at se nærmere på værftet.

- Det er det perfekte rum for den forestilling, som vi gerne vil lave. At opføre dette stykke her i Marstal med havet foran os vil give en oplevelse, som vi aldrig vil kunne få i et normalt teater. Det er en meget særlig ting, siger Judith Vindevogel.

BaggårdTeatret i Svendborg er med til at stable forestillingen på benene.

- Man kan ikke undgå at mærke historiens vingesus inde i den her hal. Vi kommer alle sammen - og i særdelshed denne egn - fra det maritime samfund, så jeg forventer at publikum vil blive påvirket af at sidde i en værftshal fremfor en teatersal, siger Jannie Schjødt Kold, kommunikationschef ved BaggårdTeatret i Svendborg.

Lokale kræfter

Stykket bliver skabt af internationale kræfter blandet med ærøboere fra det lokale kor, som skal være med i forestillingen. Kortet ledes af organist Karsten Hermansen.

- Når der nu kommer nogen udenøs fra, så er det er da meget spændende, at de bliver blandet med os selv. Så har vi lidt indflydelse på, hvad der foregår, siger Karsten Hermansen.

Han har god erfaring med skibsværftet i Marstal, hvor han netop for 11. gang har afviklet opera.

- Det er et godt musikrum, fordi de klare vægge skaber nogle unikke brydninger, som giver en fantastisk akustik. Det er et rent tilfælde. Nogen gange er den der bare, siger Karsten Hermansen.

Det store udland

Til opsætningen medvirker fire hollandske musikere med et arsenal af sammentømrede instrumenter, en belgisk-irakisk danser, en violinspillende albansk operasanger, en halvt-kinesisk tegner med en basguitar, en 71-årig sødygtig flamsk skuespiller, to unge skuespillere, en scenograf med en trompet, en komponist og otte lokale sangere.

