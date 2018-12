Solouheld: Bil væltet om på taget

Efter en meget stille nat på Fyn fik Fyns Politi onsdag morgen omkring klokken syv et 112-opkald, om at der var sket et uheld.

- Det har været en meget stille nat. Men så skete der et solouheld, fortæller vagtchefen fra Fyns Politi, Steen Nyland.

Solouheldet er sket på Hindsholm, der er en halvø på det nordøstligste Fyn. Bilen er kommet kørende i krydset mellem Hersnapvej og Knorhavevej.

Hjælp på vej

Politiet ved endnu ikke, hvordan uheldet er sket, og om der er nogle, der er kommet til skade.

- Vi ved ikke meget endnu. Men bilen er væltet om på taget, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Der er blevet sent en ambulance til uheldet.

Opdateres...