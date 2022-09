Færre frivillige: Fleksjobbere holder liv i langelandsk loppemarked

Antallet af frivillige er dalende, og det gør loppemarked afhængig af fleksjobbere.

Bogby Langeland er et loppemarked på omkring 2.000 kvadratmeter. Det er meningen, at stedet skal være drevet af frivillige. Men de kan være svære at støve op.

Derfor har Bogby Landelands formand Søren Cilla været nødt til at tænke kreativt. Han har i stedet ansat fire fleksjobbere. De er helt og aldeles nødvendige for stedets eksistens.

- Fleksjobberne har hovedopgaverne herhjemme, sådan at stedet fremstår godt og fungerer, siger han.

En af de fleksjobbere er Annita Christensen. Hun har tidligere gjort rent, men en dårlig skulder satte en stoppet for det. I dag kan hun ikke klare et almindeligt arbejde.

- Jeg har været ude i arbejdsprøvning rundt omkring i butikker, og det kan jeg ikke holde til, siger hun.

Nu arbejder hun 15 timer om ugen hos Bogby Langeland, og det har hun gjort i snart fire år.

Giver det hele videre

Annita Christensen er glad for at være hos Bogby Langeland, og bliver altid i godt humør, når hun kommer på arbejde.

- Jeg plejer at sige, at det er ligesom at komme hjem, siger hun.

Foreningens formål er at skabe gode rammer for kulturlivet på Langeland. Derfor ender alt arbejdet i sidste ende med at tilgodese de små lokale foreninger på Langeland, fortæller Søren Cilla.

Bogby Langeland giver året igennem økonomiske tilskud til forskellige foreninger, og med en check på 10.000 kroner, er der helt sikkert en kulturforening på Langeland, der bliver glade.

- I øjeblikket er det vores lokale jazzklub, som fylder 50 år, der får en lille hilsen fra os her, siger formanden Søren Cilla.

I Odense var det ikke antallet af frivillige der skabte udfordringer. Loppemarkedet på havnen var udfordret af parkeringsmuligheder, og måtte derfor rykke lokation i sommer.