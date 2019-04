En million indsamlet: Borgerne opgiver ikke sluse i Kerteminde

Stormfloden lige efter nytår satte gang i tankerne hos Søren B. Sillassen, som har sommerhus ved Munkebo. Han slap med skrækken, men vandet var tættere på, end han brød sig om. Andre var mere uheldige og fik vand ind i husene.

- Stormen 2. januar fik mig til tasterne, og nu skal vi altså have den sluse. Der kommer ikke noget bedre tidspunkt end nu, hvor vi har opmærksomheden fra Real Dania, som stod klar til at støtte den sluseplan, der faldt til jorden sidste år. Jeg tror, at de stadig vil være positive, hvis vi kan rejse pengene, siger Søren B. Sillassen til TV 2/Fyn.

Uenige om partsdelingen

Sluseplanerne blev droppet efter en lokal folkeafstemning i september 2018. Et stort flertal stemte nej blandt andet på grund af partsdelingsmodellen. Andre var bange for, at det ville

blive for dyrt, hvis grundejerne selv skulle stå for driften.

- Man finder aldrig en partsdelingsmodel, som alle kan bakke op om. Nu forsøger vi igen, men vi baserer det hele på frivillighed. Vi spørger folk, hvad de synes, at slusen er værd for dem. Så kan de selv bestemme, hvor meget de vil bidrage med. Vi har allerede fået henvendelser fra borgere, som vil støtte med 100.000 kroner. Andre har sagt, at de vil bidrage med 5.000 kroner, siger Søren B. Sillassen, som er med i den fire mand store styregruppe.

Søren B. Sillassen og styregruppen har oprettet hjemmesiden folkeslusen.dk, hvor borgerne i Kerteminde Kommune nu kan gå ind og tilkendegive, hvad de vil bidrage med.

- Vi har allerede rundet lidt over en million. Tilkendegivelserne er anonyme, så ingen kan pege fingre ad hinanden Der skal indsamles i alt 18 millioner kroner, men hvis vi kan rejse pengene og kommunen og Realdania stadig er positive, så tror jeg, at vi kan realisere planerne.

Det nye forsøg på at genoplive sluseplanerne adskiller sig på flere områder fra det gamle projekt. Der arbejdes ikke med forhøjelse af diget på Sydstranden og ingen højvandsmure på Nordhavnen. Det gør det samlede projekt lidt billigere end det oprindelige.

- Det betyder, at vi er beskyttet til 1 meter og 80 centimeter over daglig vande og sikret en lang årrække frem, siger Søren B. Sillassen.

Det er tanken, at pengene til slusen skal overdrages som en gave til Kerteminde Kommune, som skal stå for opførelsen og driften.

Politiker bakker op

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Jesper Hempler, hilser initiativet velkommen.

- Jeg tror, det skal have en folkelig forankring, hvis det skal lykkes at få lavet højvandssikring i Kerteminde. Umiddelbart vil jeg kigge positivt på det. Det er da fornemt at få en gave, men der følger jo også nogle driftsudgifter med. Det tror jeg dog godt, at vi kunne finde en løsning på, siger Jesper Hempler.

Der er stiftende generalforsamling i Folkeslusen i aften klokken 19 i Festtsalen på Kerteminde Byskole.