Borgerne møder forskerne: hvordan skal millionen bruges?

I aften kan borgerne for første gang møde forskerne og stille spørgsmål, når ansøgerne præsenterer de fire forskningsprojekter i Et Sundere Fyn

I aften kan borgerne for første gang møde forskerne bag projekterne i Et Sundere Fyn. Klokken 19 åbner SDU dørene til kick-off arrangementet med de fire ansøgere.

En af deltagerne er 25-årige Julie Kubsch. Hun har meldt sig til det borgerpanel, der skal følge projektet.

- Jeg glæder mig til at høre, hvordan de vil forske og hvordan de vil bruge millionen. For mig er det vigtigt, at det ikke bare bliver symptombehandling, når skaden er sket, mener hun.

Afstemningen er i fuld gang og slutter mandag den 23. april. Fynboerne bestemmer, hvilket forskningsprojekt som skal vinde en million kroner, og fire projekter kæmper om pengene.

Et studie vil undersøge sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og hjernens udvikling hos babyer. Et andet vil dokumentere, hvordan arbejdsrelateret stress ser ud på billeder af hjernen. Det tredje forskingsprojekt går på ældres brug af får lægekonsultationer på en tablet. Det sidste projekt vil undersøge mineralet selens effekt på lavt stofskifte.

Julie Kubsch er især interesseret i to af projekterne, nemlig stress og stofskifte.

- Jeg har selv været påvirket af stress og har en i familien, der har fået konstateret lavt stofskifte. Så det er interessant, og det driver mig jo personligt.

Dialogen med ansøgerne skal bringe borgerne tættere på forskerne. De får chancen for at stille spørgsmål og få en personlig snak.

For Julie Kubsch kan det være afgørende for, hvor hun skal placere sin stemme.

- Jeg kan læse om projekterne, men jeg forstår jo ikke noget om, hvordan de vil forske. Vigtist for mig er, om de kan bruge forskningen forebyggende, siger hun.

Der er gratis at deltage og arrangementet starter kl 19.