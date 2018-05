Odenses borgmester vil have de kriminelle ud af kolonihaverne

Som et led i kampen mod bandekriminaliteten vil Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (A) have de kriminelle ud af kolonihaverne.

Fyns Politi var torsdag formiddag markant til stede ved en stor politiaktion omkring haveforeningen Martinsminde i Odense. Ved en ransagelse fandt politiet blandt andet stoffer og ammunition.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (A) er meget tilfreds med politiets aktion ved Martinsminde.

- Jeg synes, at det er et vigtigt signal, at Fyns Politi sender ved at gå så stærkt ind, som de gør, siger han.

Målet er at få de kriminelle aktiviteter ud af kolonihaverne.

- Det skal være trygt at være i en kolonihave. Man skal ikke kigge sig over skulderen og være bange for, hvad naboen opbevarer eller om der bliver handlet med stoffer, siger Peter Rahbæk Juel.

Læs også Politiet fik, hvad de kom efter: Stoffer og ammunition fundet i haveforening

Kommunen var med i aktionen

Odense Kommune var med som observatører på aktionen. De kommunale medarbejdere var med som led i det samarbejde kommunen har med Fyns Politi om at bekæmpe bandekriminaliteten.

For eksempel holder kommunen øje med, om bygningerne i kolonihaverne er for store.

- Man skal ikke have lov til at gemme sig med sin kriminelle virksomhed i en kolonihave, siger borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel.

Læs også Område spærret af: Politi massivt til stede ved kolonihaver i Odense

Borgerne har givet tips

Det er gennem borgerhenvendelser, at Fyns Politi og Odense Kommune har fundet frem til, at der i nogle af byens kolonihaveområder foregår kriminel aktivitet. Borgmesteren opfordrer til, at man fortsat deler sin viden med politiet.

- De informationer, som borgerne er kommet med, har vi været rigtig glade for, og politiet har været endnu mere glad for dem. De gør, at de har kunne stykke det billede sammen, der gør, at de blandt andet kan lave aktioner som i dag. Så bliv ved med at fortæl det, hvis man hører eller ser noget, siger Peter Rahbæk Juel.