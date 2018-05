Brand i kolonihavehus i Odense

Der gik onsdag aften ild i et kolonihavehus i Odense.

Et kolonihavehus i Sct. Hans Havekoloni i Odense brød onsdag aften i brand omkring 17.30.

Vidner så kraftig røg stige til vejrs, og efterfølgende flammer komme op fra huset.

Ville brænde ukrudt af

Ifølge Fyns Politi var ejeren af huset ude for at brænde ukrudt af med sin ukrudtsbrænder, da ilden får fat i huset.

Der var gasflasker i et skur nær huset, men disse nåede man at få fjernet. Brandvæsenet forhindrede, at branden spredte sig til de omkringliggende huse og ilden er nu under kontrol.

Huset er næsten nedbrændt, men ingen er kommet til skade, meddeler Fyns Politi.

Læs også Kvinde dræbt af lastbil