Broadwaymusical hitter i Nyborg

De unge musicaltalenter i Nyborg er frygtløse. De opfører netop nu, med stor succes, en Broadwaymusical, der aldrig før er spillet i Norden.

MusicalTalentSkolen Nyborg har – som det første teater i hele Norden – netop haft premiere på Lin-Manuel Mirandas Tony-vindende Broadwaymusical “In the Heights”.

Selvom der er langt fra Broadway til Nyborg, så gik premieren torsdag aften lige efter planen.

-Det gik vildt godt. Publikúm var meget begejstrede, siger Jesper Nielsen, leder af MusicalTalentSkolen i Nyborg.

Tjekkede unge musicaltalenter i Nyborg

Jesper Nielsen, leder af MusicalTalentSkolen Nyborg, var dybt overrasket, da han fik ja til at opføre "In the Heights".

- Jeg troede ikke på, at vi ville få lov, men så fik vi ja, og jeg tog de unge i ed på, at de ville knokle igennem. Det har de gjort. De er enormt tjekkede, og de har virkelig været disciplinerede og hårdtarbejdende for at få det her op at stå, siger Jesper Nielsen.

Emil Nielsen som Usnavi, musicalens fortæller og ejer af en lille nærbutik Foto: Michael Frank

Hvaffor en skole?

MusicalTalentSkolen har eksisteret i snart fire år og er et samarbejde mellem Ungdomsskolen og Musikskolen i Nyborg. Den har tre tidligere elever gående på Den Danske Scenekunstskole og er dermed et af Danmarks mest succesfulde talentprogrammer, med undervisere fra ind- og udland. Skolen er også for nyligt blevet tildelt 125.000 kroner af Statens Kunstfond.

Rap og latindans

Netop denne musical rummer mange helt nye elementer, som de ellers garvede unge mennesker aldrig før har prøvet kræfter med. For eksempel skal der både rappes og danses latin, ikke netop standardingredienser i en klassisk musical. Men de unge sangere og dansere har taget opgaven på sig med ildhu og øvet sig i døgndrift.

- Jeg talte med Emils forældre til premieren i går, og de glæder sig faktisk til, at han holder op med at rappe derhjemme alle døgnets 24 timer, fortæller Jesper Nielsen.

•\tLasse Valentin som Kevin, ejer af kvarterets taxaselskab Foto: Michael Frank

Hvem kan være med?

MusicalTalentSkole Nyborg er et talentudviklingsprogram inden for sang, dans, musik og teater for unge mellem 16 og 18 med tilknytning til Nyborg Kommune.

Talentskolen er et toårigt undervisningstilbud, hvor man udelukkende modtager undervisning af professionelt uddannede undervisere. Det kunne for eksempel være fra musikkonservatorier, skuespilskoler eller musicalakademier i ind- og udland.

