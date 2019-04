Bryllupsborgmester skuffet trods lempelse

Det skal gå mere tjept med at behandle udenlandske pars ansøgninger om at blive gift på Langeland eller Ærø. Sådan lød det onsdag fra socialminister Mai Mercado (K) til TV 2/Fyn.

Men den udmelding giver Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), ikke meget for dagen derpå.

- Det eneste ministeren lover er, at hun vil overholde de frister, der er i den lov, som hun selv har vedtaget. Det er jo ikke særlig overraskende, siger Tonni Hansen til TV 2/Fyn.

Fra 80 til 3 bryllupper

Langeland har sammen med Ærø i mange år været lidt af en bryllupsmagnet for mange udenlandske par. Med godt 800 bryllupper om året på rådhuset i Rudkøbing har bryllupsturismen været vigtig for øen.

Men fra årsskiftet kom der nye regler for at forhindre proforma-ægteskaber. Det har betydet, at antallet af bryllupper på Ærø og Langeland er faldet markant.

Langeland havde for eksempel kun tre bryllupper i januar i år - mod normalt 80. Og på Ærø er bryllupsarrangørerne Danish Island Weddings omsætning faldet med 80 procent på to måneder.

Før i tiden var det kommunerne selv, der stod for at godkende papirarbejdet, når udenlandske par ville giftes i Danmark. Men siden 1. januar har den opgave ligget hos den centrale enhed for prøvelse af ægteskaber i Odense.

Et af de mange udenlandske par, der valgte et ø-bryllup. Foto: TV 2/FYN

- Vi har erfaringen

Både kommuner og bryllupsbureauer har kritiseret de nye regler, og borgmestre har flere gange forsøgt at advare ministeren om konsekvenserne.

- Det viser sig, at det bliver værre, end vi havde regnet med. Vi forsøger hele tiden at få dialog. Det er meget, meget svært. I starten møder vi meget magtarrogance - nu møder vi så lidt lydhørhed, men meget lidt handling, siger Tonni Hansen og fortsætter:

- Det her kan gøres meget mere smidigt. Man kan lægge de helt simple sager ud til os i kommunerne og lade os gøre det. Vi har jo stadigvæk det personale, der har erfaringen.

REGLERNE SKAL MINDSKE SNYD De nye regler skal forsøge at opdage par, der via et ægteskab svindler sig til EU-rettigheder. En række politikere mente, at for mange udenlandske par udnyttede muligheden for at blive gift i Danmark. Derfor vedtog regeringen i december sammen med Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny indsats mod proformaægterskaber. Se mere

Tonni Hansen er skuffet over, at ministeren ikke vil afgive de simple ansøgninger til kommunerne.

- Vi har foreslået, at vi i første omgang får mulighed for at godkende de ægteskaber mellem de EU-borgere - altså dem, hvor der ikke er mistanke om proforma-ægteskaber, men vi bliver ikke imødekommet. Det er jeg noget skuffet over.

Fik nyheden af TV 2/Fyn

Langelands borgmester er også harm over, at nyheden om at lempe reglerne ryger i nyhederne først.

- Jeg er først blevet orienteret, da TV 2/Fyn ringer til mig og siger, at der kommer de her ting. Jeg har ikke fået noget i min mailboks, lyder det fra Tonni Hansen.

- Det er altså dårlig kommunikation, at ministeren har mere travlt med at kontakte TV 2/Fyn end kommunerne, der står med udfordringerne.